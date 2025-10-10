Investiţie comună maghiaro-sârbă în valoare de peste 25 de milioane de euro în Ungaria, la Dunavecse

Budapesta, vineri, 10 octombrie 2025 (MTI) – O companie maghiaro-sârbă de construcţii investeşte aproximativ zece miliarde de forinţi (aproximativ 25,6 milioane de euro) într-o uzină care va produce structuri din beton armat în oraşul Dunavecse – a anunţat, conform informaţiilor furnizate de minister, şeful diplomaţiei unhare, Péter Szijjártó, vineri la faţa locului.

Ministrul ungar al afacerilor externe şi al comerţului exterior a participat la ceremonia de punere a pietrei de temelie a uzinei MZ Precast Kft., unde a informat că firma de construcţii maghiaro-sârbă investeşte zece miliarde de forinţi (aproximativ 25,6 milioane de euro) în înfiinţarea unei fabrici de structuri din beton armat la Dunavecse. Guvernul ungar a acordat o finanţare de 2,4 miliarde de forinţi (aproximativ 6,1 milioane de euro) investiţiei, care – într-o primă etapă – va crea 65 de noi locuri de muncă.

El a precizat că se vor utiliza cele mai moderne sisteme de management al producţiei şi cele mai eficiente soluţii arhitecturale existente, iar uzina va funcţiona aproape exclusiv cu energie solară, ceea ce va contribui la atingerea obiectivelor de mediu ale Ungariei.

Diplomatul a subliniat, de asemenea, că rata şomajului în judeţul Bács-Kiskun s-a înjumătăţit în ultimii zece ani, în timp ce producţia industrială s-a dublat, crescând de la 1800 de miliarde de forinţi (4,6 miliarde de euro) la 3800 de miliarde de forinţi (9,7 miliarde de euro) pe an.

„Cred că această situaţie are legătură şi cu faptul că guvernul maghiar a sprijinit în aceşti zece ani 131 de investiţii majore în valoare de 1700 de miliarde de forinţi (4,35 de miliarde de euro), creând peste 11 000 de noi locuri de muncă” – a opinat el.

Péter Szijjártó a descris ultimii cincisprezece ani ca fiind perioada reindustrializării Ungariei, în care s-au pus bazele unei economii puternice şi s-a creat cel mai favorabil mediu pentru investiţii din Europa, printre altele datorită celor mai mici impozite de pe continent. „Am creat şi un mediu economic în care, pe de o parte, merită să lucrezi; iar, pe de altă parte, merită să creezi locuri de muncă. În acest ultim deceniu şi jumătate, am restructurat nu numai sistemul de învăţământ superior, dar şi învăţământul vocaţional liceal, pentru ca toţi să poată dobândi cunoştinţele necesare competitivităţii pe piaţa muncii” – a afirmat el.

Ministrul a reamintit, de asemenea, şi faptul că ocuparea forţei de muncă este practic deplină în Ungaria, iar valoarea producţiei industriale s-a dublat în decurs de zece ani, de la 25 de mii de miliarde de forinţi (63,8 miliarde euro) în 2014 la 53 de mii de miliarde de forinţi (135,2 miliarde euro) în 2024.

El a explicat că aceste performanţe au necesitat depăşirea recordurilor în materie de investiţii chiar şi în condiţiile celor mai severe dificultăţi. În contextul dat, el a evidenţiat următoarele: faptul că în acest an cele mai multe investiţii au fost realizate – cu sprijinul guvernului – de companiile maghiare, dovedeşte consolidarea economiei ungare.

În formularea diplomatului: „deci, mai devreme, companiile germane, americane, iar mai apoi cele chineze şi sud-coreene au adus cele mai multe investiţii în ţară. În ceea ce priveşte valoarea investiţiilor, situaţia nu s-a schimbat nici până astăzi; dar dacă mă uit la numărul acestora, companiile maghiare au realizat cele mai multe investiţii în ultimii doi ani, cu sprijinul financiar al guvernului”.

Ministrul a precizat că, din 2014 încoace, guvernul a subvenţionat investiţiile a 1120 de firme maghiare cu 600 de miliarde de forinţi (aproximativ 1,5 miliarde euro), valoarea totală a investiţiilor fiind de 2400 de miliarde de forinţi (peste 6 miliarde euro).