Congresul UDMR - Viktor Orbán: Premiul Nobel este raţiunea de a exista a maghiarilor

Juc-Herghelie/Budapesta, vineri, 10 octombrie 2025 (MTI) - La întrebarea de ce există în lume maghiarii, ei pot răspunde prin realizările şi meritele lor, a subliniat prim-ministrul ungar la congresul UDMR organizat la 35 de ani de la înfiinţarea Uniunii, vineri, la Juc-Herghelie. Premierul a adăugat că Premiul Nobel este raţiunea de a exista a maghiarilor.

Viktor Orbán a menţionat cu mare bucurie faptul că joi un scriitor maghiar a câştigat Premiul Nobel pentru literatură din acest an. Acesta este al treilea Premiu Nobel acordat unui maghiar în ultimii trei ani, după cele pentru fizică şi medicină acum s-au acordat unul pentru literatură – a remarcat el.

Adresându-se şi gazdelor sale române, el a vorbit şi despre motivul pentru care membrii naţiunii maghiare simt un sentiment atât de profund de solidaritate, indiferent dacă trăiesc în Ungaria, România, Slovacia sau Serbia. Naţiunea maghiară este unită în primul rând nu prin geografie, nu prin graniţele statale, nici măcar prin sânge, ci prin limbă, cultură, istorie şi sufletul comun. Fără literatură nu ar exista naţiunea maghiară – a afirmat el.

Premierul a adăugat că maghiarii au un coşmar: dacă nu pot spune de ce existăm în lume, Dumnezeu ne va şterge din cartea naţiunilor. Ne aflăm la strâmtoare: nu putem argumenta cu mărimea sau cu populaţia noastră, nici cu armata sau cu bogăţia noastră, aşa că ne este greu să dăm un răspuns bun. Răspunsul nostru, răspunsul maghiarilor nu poate fi decât ceea ce am realizat, şirul meritelor noastre – a subliniat Viktor Orbán.

Trebuie să dovedim că am dat umanităţii mai mult decât am primit de la ea – a subliniat Viktor Orbán. Îi putem răspunde lui Dumnezeu spunând: „Uită-te, Doamne, la sfinţii noştri din Casa Arpazilor, la victoria noastră de la Belgrad, la Széchenyi, la Neumann, la Puskás, la campionii noştri olimpici şi uite, Doamne, laureaţii noştri ai Premiului Nobel” – a spus el, adăugând că Premiul Nobel este raţiunea de a exista a maghiarilor. „De aceea trebuie să-i mulţumim lui László Krasznahorkai pentru că a mai câştigat câteva decenii pentru naţiunea maghiară cu opera sa” – a remarcat el. Viktor Orbán a spus că viitorul nu aparţine celor care stau şi privesc, ci celor care acţionează. Viitorul aparţine celor care vorbesc prin faptele şi prin munca lor, iar cei care nu profită de oportunităţile viitorului îl vor pierde, a subliniat el.

Referindu-se la cea de-a 35-a aniversare a UDMR, el a subliniat: organizaţia a demonstrat că nu mărimea, ci determinarea conferă greutate unei comunităţi. UDMR este un reprezentant al stabilităţii şi al lucidităţii la Bucureşti, al intereselor maghiare la Bruxelles şi un partener de încredere la Budapesta – a rezumat premierul maghiar, subliniind că UDMR nu este o organizaţie minoritară, ci un factor în strategia naţională.

El a evidenţiat: anul viitor nu se va decide doar asupra viitorului guvern ungar, ci şi asupra viitorului naţiunii, „asupra libertăţii şi suveranităţii patriei noastre”, iar în aprilie 2026 patria va avea nevoie de maghiarii din Transilvania.

Viktor Orbán a spus că maghiarii din Transilvania sunt dovada vie că o comunitate va supravieţui atâta timp cât există cei care cred în ea. Dacă credem în ea, victoria nu va întârzia nici ea – a subliniat el. Comunitatea maghiară din Transilvania este puternică, munceşte, educă, creează, construieşte şi învinge. Învinge iar şi iar, în fiecare zi – a spus el.

Premierul a spus: Budapesta consideră că interesul comun al României şi al Ungariei este stabilitatea în bazinul Dunării. Popoarele care trăiesc aici să nu se calce în picioare, ci să „lucreze împreună”. Dacă vecinii noştri sunt puternici şi liberi, vom fi şi noi mai puternici şi mai liberi, de aceea suntem interesaţi de dezvoltarea României şi de succesul prim-ministrului Bolojan şi al guvernului său – a subliniat el.

„Astăzi la noi este pace, convieţuire şi cooperare” – a spus el, adăugând că, din partea Ungariei, obţinerea aderării României la spaţiul Schengen este dovada acestui lucru. Cu o istorie precum istoria comună a celor două ţări, convieţuirea paşnică nu este de la sine înţeleasă, nici întâmplătoare, ci este o decizie luată zi de zi. Noi căutăm în fiecare zi parteneri români pentru această decizie – a subliniat el.

Viktor Orbán a subliniat că ceea ce au construit în 35 de ani este moştenirea generaţiei lor. El le-a urat curaj pentru a păstra ceea ce au realizat şi putere pentru a continua ceea ce au început. Să avem încredere că zilele noastre cele mai bune sunt încă înaintea noastră – a spus el. Dumnezeu deasupra tuturor, Ungaria înainte de toate, hai Ungaria, hai maghiarii! – şi-a încheiat discursul premierul ungar.