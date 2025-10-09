Péter Szijjártó: Acordul privind Fâşia Gaza reprezintă o nouă dovadă că Donald Trump este un adevărat preşedinte al păcii

Budapesta, joi, 9 octombrie 2025 (MTI) - Acordul recent privind încetarea conflictului armat din Fâşia Gaza reprezintă o nouă dovadă că Donald Trump este un adevărat preşedinte al păcii, iar în urma înţelegerii ar putea fi eliberat, în curând, şi ultimul ostatic maghiar - a declarat, joi, la Budapesta, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului MAE ungar, în cadrul emisiunii „Ora luptătorilor”, ministrul a calificat drept o veste fantastică acordul privind Fâşia Gaza şi a subliniat că acesta este unul dintre numeroasele conflicte de securitate în a căror soluţionare Donald Trump joacă un rol indispensabil şi obţine un succes remarcabil.

„Cred că, în general, Donald Trump este singura speranţă reală pentru pacea în Orientul Mijlociu – acest lucru este demonstrat de fapte şi de experienţele istorice. În Orientul Mijlociu s-au făcut, de-a lungul deceniilor, nenumărate încercări de a crea o coexistenţă paşnică între popoarele şi oamenii din regiune, dar toate aceste încercări au eşuat, cu o singură excepţie”, a afirmat ministrul.

Potrivit lui Péter Szijjártó, acea unică excepţie o reprezintă Acordurile Abraham, semnate în anul 2020, sub auspiciile lui Donald Trump, prin care Israelul a reuşit să-şi normalizeze relaţiile cu mai multe state arabe.

Şeful diplomaţiei ungare a subliniat că Donald Trump a avut din nou un rol indispensabil în soluţionarea unui conflict grav de securitate, iar în Europa Centrală există speranţa ca preşedintele american să aibă acelaşi succes şi în încheierea războiului din Ucraina.

Ministrul a adăugat că în captivitatea organizaţiei teroriste palestiniene Hamas se află şi o persoană cu cetăţenie maghiară, care ar putea fi încă în viaţă. „Sperăm ca bunul Dumnezeu să ne ajute, pe noi, pe această persoană şi pe familia acesteia, iar ca urmare a evenimentelor de luni – potrivit ştirilor actuale – să fie eliberată împreună cu toţi ceilalţi ostatici aflaţi în mâinile Hamas şi să se poată întoarce la familia sa”, a mai declarat Péter Szijjártó.