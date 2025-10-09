László Krasznahorkai distins cu Premiul Nobel pentru Literatură - PORTRET

Budapesta, joi, 9 octombrie 2025 (MTI) - László Krasznahorkai, laureat al Premiului Kossuth şi unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai literaturii maghiare contemporane, a fost distins cu Premiul Nobel pentru Literatură din acest an. Portret întocmit de Arhiva de presă a Arhivei Naţionale:

László Krasznahorkai s-a născut în data de 5 ianuarie 1954 la Gyula. După absolvirea liceului, a studiat dreptul la Universitatea din Szeged şi apoi la Universitatea din Budapesta, fiind absolvent şi al specializării maghiară-educarea maselor al Universităţii „Eötvös Loránd” din Budapesta, cu o lucrare de diplomă despre cariera scriitorului Márai Sándor în exil. În perioada 1977-1982, a lucrat ca documentarist la editura Gondolat. Din 1982 este scriitor liber-profesionist.

Prima sa lucrare, o povestire scurtă intitulată „Tebenned hittem” (Am crezut în tine), a fost publicată în revista Mozgó Világ în 1977. Primul său roman, „Sátántangó” (Satantango), publicat în 1985, a combinat o viziune a distrugerii universale cu realitatea descrisă cu o precizie nemiloasă. Această carte, foarte apreciată de critici, a fost urmată de prima sa colecţie de nuvele, „Kegyelmi viszonyok” (Relaţii de graţie), în 1986.

Începând de la mijlocul anilor 1980 a lucrat şi ca scenarist alături de regizorul Béla Tarr. Prima lor colaborare a fost „Kárhozat” (Damnaţiunea) un film despre disperare şi singurătate. Tarr a realizat şi „Satantango”, care rămâne până în prezent cel mai lung film maghiar, cu o durată de şapte ore şi jumătate. Colaborarea lor a dus la realizarea filmului „Werckmeister harmóniák” (Armoniile Werckmeister), bazat pe romanul său intitulat „Az ellenállás melankóliája” (Melancolia rezistenţei), după care au urmat filmele „A londoni férfi” (Omul din Londra, bazat pe romanul lui Georges Simenon) şi „A torinói ló” (Calul din Torino), film conceput de regizor ca fiind piesa finală a operei vieţii sale, distins cu Marele Premiu al Juriului la Festivalul de Film de la Berlin în 2011. Romanul „Melancolia rezistenţei” a servit şi ca bază pentru ultima operă a compozitorului Péter Eötvös, „Valuska” (2023).

De la începutul anilor 1990, Krasznahorkai este aproape tot timpul „pe drum”, în afara timpului petrecut în Ungaria şi Germania el având şederi mai lungi sau mai scurte în Europa (Elveţia, Anglia, Grecia, Danemarca, Italia), Statele Unite, Japonia şi China. Scrierile sale sunt inspirate în mare parte din experienţele şi observaţiile sale din timpul călătoriilor, spaţiul, distanţa şi izolarea joacă un rol important în operele sale.

De la romanul său din 1989, „Melancolia rezistenţei”, el publică o carte nouă aproape în fiecare an. În 2010, a apărut „ÁllatVanBent” (AnimalÎnăuntru), inspirat de un tablou al artistului Max Neumann care înfăţişează un animal închis între patru pereţi, care încearcă să se elibereze. Cea mai recentă lucrare a sa este romanul satiric „Zsömle odavan” (Zsömle s-a dus), publicat la începutul anului 2024. În luna noiembrie va vedea lumina tiparului romanul intitulat „A magyar nemzet biztonsága” (Securitatea naţiunii maghiare).

Criticii descriu arta lui Krasznahorkai ca un realism vizionar sau magic. Toate operele sale sunt marcate de echilibrul compoziţional, simţul proporţiei, un caracter puternic intelectual, impersonalitatea naratorului ca şi cum s-ar detaşa faţă de poveste. Proza scriitorului este înrudită mai ales cu universul textual şi viziunile lui Kafka, Faulkner, Márquez şi Bernhard.

În 2002, a fost distins cu Coroana de lauri a Republicii Ungare, iar în 2003 a primit premiul pentru creaţie al Fundaţiei Soros. În 2015, a fost laureat al Premiul Man Booker International. În 2019, ediţia în limba engleză a romanului „Întoarcerea acasă a baronului Wenckheim” a câştigat Premiul Naţional pentru Carte din SUA în categoria operelor traduse dintr-o limbă străină în engleză. În 2021, a primit Premiul austriac de stat pentru literatură europeană. În 2023, împreună cu traducătoarea Joëlle Dufeuilly, a câştigat Premiul Laure Bataillon pentru cea mai bună operă tradusă în franceză a anului. În 2024, a fost distins cu Premiul Formentor pentru literatură din Spania.