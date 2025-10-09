Compania farmaceutică franceză Sanofi deschide un centru global de servicii la Budapesta

Budapesta, joi, 9 octombrie 2025 (MTI) - Extinderea centrului global de servicii al companiei farmaceutice franceze Sanofi din Budapesta va crea 500 de noi locuri de muncă - a anunţat joi, la Budapesta, Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior.

Potrivit unui comunicat al ministerului, ministrul a participat la predarea centrului global de servicii extins al Sanofi, unde a precizat: compania farmaceutică franceză a dublat dimensiunea facilităţii, prin urmare va crea 500 de noi locuri de muncă până la sfârşitul anului, crescând efectivul de angajaţi la 2 200.

El s-a declarat încântat de faptul că centrul de la Budapesta va juca un rol semnificativ nu numai în domeniul financiar, al serviciilor pentru clienţi şi al gestionării resurselor umane, ci şi în domeniul studiilor clinice, al automatizării proceselor şi al analizei datelor.

În discursul său, ministrul a subliniat că firmele care operează deja în Ungaria îşi mută aici şi funcţiile de servicii, bazându-se pe experienţa pozitivă dobândită în domeniul producţiei.

În continuare, el a reamintit că, în ultimii zece ani, statul a acordat sprijin pentru 116 astfel de investiţii, în valoare totală de 20 de miliarde de forinţi (51 de milioane de euro), iar investiţiile au creat peste 22 000 de noi locuri de muncă.

În final, el a menţionat că cooperarea dintre Ungaria şi Franţa s-a bazat întotdeauna pe respect reciproc, companiile franceze constituind a cincea cea mai mare comunitate de investitori din Ungaria, iar guvernul a sprijinit investiţiile a 60 de companii franceze în ultimii zece ani, investiţii ce reprezintă o valoare totală de aproximativ 430 de miliarde de forinţi (1,1 miliarde de euro).