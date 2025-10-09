Aproximativ 5 000 de pachete de ţigări de contrabandă descoperite într-o autoutilitară din România, pe o autostradă din Ungaria

Budapesta, joi, 9 octombrie 2025 (MTI) - Aproximativ 5 000 de pachete de ţigări din România au fost descoperite de vameşii maghiari în remorca unei autoutilitare care se deplasa din România spre Anglia şi a fost controlată pe autostrada M1 - se arată într-un comunicat remis, joi, de Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală şi Vamală a Ungariei (NAV), agenţiei ungare de presă MTI.

Potrivit documentului, în autovehicul se aflau, pe lângă şofer, opt pasageri, iar în remorcă erau aproximativ două sute de lăzi şi cutii din plastic umplute cu varză, castraveţi şi pepeni.

Vameşii au găsit aproximativ 5 000 de pachete de ţigări ascunse sub legumele transportate.

Patrula a confiscat în total 4 918 pachete de ţigări, cu o valoare de peste 12 milioane de forinţi (30 567 euro), şi a fost deschis un dosar penal pentru infracţiuni privind regimul produselor accizabile şi fraudă bugetară.

Conform comunicatului, şoferul autoutilitarei riscă o amendă de peste 17 milioane de forinţi (43 304 euro).