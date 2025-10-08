Viktor Orbán: Partidul de opoziţie Tisza este doar un proiect al Bruxelles-ului

Budapesta, miercuri, 8 octombrie 2025 (MTI) - Partidul de opoziţie Tisza este doar un proiect al Bruxelles-ului, programul acestuia este programul Bruxelles-ului - a scris miercuri premierul ungar pe pagina sa de Facebook.

În formularea lui Viktor Orbán, momentul în care „Herr Weber” a preluat „frâiele partidului Tisza” cu ajutorul a câteva sute de europarlamentari a fost şocant şi ruşinos.

El a precizat că a fost ruşinos deoarece eurocraţilor de la Bruxelles nimic nu le mai este prea scump, ei fiind dispuşi să acopere pe oricine dacă o asemenea luare de poziţie ajută la devierea Ungariei de la calea sa proprie. Fie că este vorba de furt, tranzacţionare bazată pe informaţii privilegiate sau vătămare corporală, ei vor acoperi pe oricine.

A fost şi şocant fiindcă nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria democraţiei moderne maghiare ca soarta liderului opoziţiei să fie în mâinile unor parlamentari străini. Dar de ieri, aceasta este situaţia – a afirmat şeful guvernului ungar referindu-se la faptul ca marţi Parlamentul European a respins cererea de ridicare a imunităţii liderului partidului Tisza. Politicianul este acuzat în Ungaria de furtul telefonului unei persoane.

„Partidul de opoziţie Tisza este doar un proiect al Bruxelles-ului. Programul acestuia este programul Bruxelles-ului. Iar noi cunoaştem bine acest program: migraţie ilegală, creşteri de impozite, aprovizionarea Ucrainei cu bani şi armament. Este preferabil să nu ne implicăm!” – a scris Viktor Orbán în postarea sa.