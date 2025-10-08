Ungaria îşi modifică reglementările referitoare la stimularea investiţiilor

Budapesta, miercuri, 8 octombrie 2025 (MTI) - Pentru a obţine succese şi în viitor, guvernul maghiar va efectua două modificări ale sistemului de stimulare a investiţiilor, în urma cărora Ungaria va deveni o destinaţie şi mai atractivă pentru investitori - a informat miercuri, la Budapesta, ministrul ungar al afacerilor externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó.

Potrivit comunicatului ministerului, şeful diplomaţiei maghiare a relevat în timpul pauzei şedinţei guvernului că, în Europa, competiţia pentru obţinerea investiţiilor, care creează locuri de muncă şi determină ce ţări vor fi printre câştigătorii noii ere tehnologice globale, s-a intensificat şi mai mult.

Péter Szijjártó a anunţat că, având în vedere concurenţa foarte acerbă şi în scopul obţinerii succeselor viitoare, guvernul maghiar va opera două modificări esenţiale în cadrul sistemului de stimulare a investiţiilor.

„În primul rând, ne folosim de oportunitatea creată de decizia Comisiei Europene conform căreia investiţiile de până la 350 de milioane de euro care vizează implementarea soluţiilor industriale curate şi atingerea nivelului de emisii nete zero, adică investiţiile care sprijină creşterea economică şi sunt totodată prietenoase cu mediul înconjurător, pot beneficia de subvenţii guvernamentale fără a fi necesară aprobarea Comisiei Europene în acest sens” – a precizat el.

„Cele de mai sus înseamnă că vom putea lua decizii mult mai rapid şi vom deveni mult mai competitivi. Nu va trebui să aşteptăm un an sau un an şi jumătate pentru decizia Comisiei Europene cu privire la finanţarea anumitor investiţii; ceea ce în trecut constituia un dezavantaj enorm pe plan competitiv, mai ales faţă de ţările şi de concurenţii din afara Uniunii Europene” – a continuat ministrul.

„Aşadar, vom fi mult mai competitivi în lupta pentru toate investiţiile care reduc emisiile de substanţe nocive şi generează creştere economică într-un mod prietenos cu mediul. Prin implementarea acestei măsuri noi, vom avea şanse mult mai mari de a aduce aceste investiţii în Ungaria” – a adăugat el.

Ministrul a calificat ca obiectiv important trecerea economiei maghiare la un alt nivel, ceea ce înseamnă, că alături de producţie, cercetarea şi dezvoltarea, valoarea adăugată superioară şi inovarea – domenii în care, conform spuselor sale, Ungaria a obţinut de asemenea succese semnificative deja – vor trebui să joace un rol din ce în ce mai important.

„Pentru a oferi cât mai multor întreprinderi maghiare posibilitatea de a realiza investiţii în cercetare şi dezvoltare, respectiv cea de a beneficia de subvenţii în acest scop; am decis să acordăm, de acum încolo, finanţări şi investiţiilor în cercetare şi dezvoltare efectuate de companii cu (cel puţin) 50 de angajaţi, condiţia de eligibilitate fiind crearea de (minimum) zece noi locuri de muncă legate de domeniul cercetării şi dezvoltării” – a informat diplomatul.

„În plus, acordăm prioritate şi cooperării cu universităţile şi instituţiile medicale din Ungaria; astfel încât, în cazul anumitor investiţii în cercetare şi dezvoltare, dacă se va coopera cu universităţile şi/sau instituţiile medicale maghiare, subvenţia alocată în scop de cercetare şi dezvoltare va putea reprezenta în loc de 50%, de acum încolo, 75% din volumul investiţiei” – a punctat diplomatul.

„Datorită acestor schimbări, Ungaria va deveni o destinaţie de investiţii şi mai atractivă şi vom putea aduce (sau crea) în Ungaria mai multe locuri de muncă prietenoase cu mediul, de o valoare adăugată superioară şi care necesită înaltă calificare” – a conchis Péter Szijjártó.