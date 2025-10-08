Ediţia a XVI-a a Zilelor Ţinutului Secuiesc: sub semnul cooperării regionale şi a dialogului cultural

Cluj-Napoca, miercuri, 8 octombrie 2025 (MTI) - Ediţia a XVI-a a Zilelor Ţinutului Secuiesc, organizată în parteneriat de către consiliile celor trei judeţe secuieşti - Covasna, Harghita şi Mureş - se va desfăşura între zilele de 15 şi 25 octombrie sub semnul cooperării regionale şi al dialogului cultural - a informat miercuri serviciul de presă al Consiliului Judeţean Harghita agenţia maghiară de presă MTI.

Potrivit comunicatului, obiectivul principal al festivalului din acest an este crearea unor oportunităţi de cooperare regională, de împărtăşire a valorilor şi de dialog cultural. Coordonator general al seriei de evenimente este Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, partenerii acestuia fiind numeroase instituţii culturale din Ţinutul Secuiesc.

Zilele Ţinutului Secuiesc vor prilejui manifestări în mai multe localităţi din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, programele speciale fiind expoziţia intitulată „Secuii” găzduită de Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe şi vernisată în data de 21 octombrie, respectiv decernarea Premiului Orbán Balázs acordat pentru activitate meritorie depusă în unul dintre cele trei judeţe.

Comunicatul arată că Izabella Bartalis, directoarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, a precizat în cadrul conferinţei de presă de miercuri, dedicate seriei de evenimente, că Zilele Ţinutului Secuiesc au devenit o tradiţie vie şi una dintre cele mai importante sărbători culturale din regiune; manifestările reunind aşezările, instituţiile şi artiştii în vederea înfăptuirii unui obiectiv comun: conservarea şi transmiterea patrimoniului cultural al Ţinutului Secuiesc. Motto-ul ediţiei din acest an, „Valori, cultură, viitor” sugerează că valorile modelează nu numai trecutul, ci şi viitorul.

În acest an, Zilele Ţinutului Secuiesc vor fi deschise la Miercurea Ciuc, în judeţul Harghita, în ziua de 15 octombrie cu un concert al Orchestrei de Cameră Ciuc (Csíki Kamarazenekar). Oferta de programe din zona municipiului Miercurea Ciuc include A IV-a Conferinţă Regională de Turism şi vernisajul unei expoziţii găzduite de Cinema Csíki Mozi. Publicul va putea viziona obiectele din email vitros, create de artistul decorativ Gyula Elekes. Seria de evenimente se va încheia cu recitalul dat de Corul Celor O Sută de Bărbaţi Secui (Száz Tagú Székely Férfikórus) în biserica votivă din Şumuleu Ciuc.

În ceea ce priveşte zona municipiului Gheorgheni, principala locaţie este Lazărea, unde va avea loc un festival de păpuşi şi marionete, care va ajunge şi în judeţul Covasna în cadrul unui program de schimb. În oferta compusă din 22 de manifestări, figurează şi programe destinate publicului de etnie română.

Dintre ansamblurile care reprezintă zona municipiului Odorheiu Secuiesc, Atelierul de Dansuri Populare din Odorheiu Secuiesc (Udvarhely Néptáncműhely) va prezinta în mai multe locuri spectacolul intitulat „Ungureşte rar” (Ritka magyar), dedicat memoriei etnografului Kallós Zoltán. Vor avea loc şi două programe speciale: festivitatea comemorativă din data de 18 octombrie a Adunării Naţionale Secuieşti de la Lutiţa (din anul 1848) şi manifestarea intitulată „Scaunul Odorhei îmbrăcat în port popular”.

În judeţul Covasna, publicul va putea participa la 24 de programe organizate în 19 localităţi şi, în plus, la cinci programe desfăşurate sub semnul schimbului cultural. Având în vedere că 2025 este Anul Copiilor în judeţ, mai multe programe sunt destinate în mod expres tinerilor. Teatrul Coregrafic şi de Dans Folcloric Trei Scaune (Háromszék Táncszínház) va susţine spectacole în mediul rural şi în Zona Ghimeşului, în timp ce ansamblurile artistice din judeţul Harghita vor da spectacole în judeţul Covasna. Kájoni Consort, un ansamblu de muzică veche, va prezinta concertul intitulat „Traseul şi moştenirea Regelui Sfântul Ladislau I” în localităţi cu rezonanţe istorice.

În judeţul Mureş vor avea loc diverse târguri, expoziţii, spectacole de dansuri populare, prezentări de carte şi activităţi de pedagogie muzeală. Dintre evenimentele speciale amintim gala de premiere a Concursului de Miere Nektária din Ţinutul Secuiesc, care va avea loc la Palatul Culturii în ziua de 18 octombrie şi spectacolul Trandafirul galben oferit de Ansamblul Artistic Mureşul în data de 24 octombrie. Noi expoziţii vor fi vernisate la Biblioteca Teleki-Bolyai şi la Muzeul Judeţean Mureş, dar organizatorii pregătesc şi lansarea unui album foto cu porţi secuieşti, respectiv au programat şi o excursie cu destinaţia Scaunul Domnului.

Programul detaliat al seriei de evenimente poate fi consultat pe site-ul de internet www.szekelyfoldnapok.ro.