Centrul din Budapesta al companiei Siemens Mobility dezvoltă sisteme de automatizare a transportului pe şine

Budapesta, miercuri, 8 octombrie 2025 (MTI) - Obiectivul este ca Ungaria să nu fie doar bază de producţie, ci să devină totodată şi centru de inovare în Europa. Prin urmare, faptul că am reuşit să punem deja bazele trecerii la un alt nivel în economie este o veste bună - a afirmat miercuri, la Budapesta, ministrul ungar al afacerilor externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó.

Ministrul a relatat că firma Siemens Mobility dezvoltă – în cadrul unui proiect de cercetare şi dezvoltare legat de automatizarea transportului pe şine – soluţii IT de ultimă generaţie în valoare de peste 6 miliarde de forinţi (aproximativ 15,3 milioane de euro) în capitala Ungariei. Guvernul maghiar sprijină proiectul prin intermediul unei finanţări de aproximativ 1,5 miliarde de forinţi (aproximativ 3,83 de milioane de euro), contribuind astfel la crearea a patruzeci de noi locuri de muncă, ce vor fi ocupate de persoane cu înaltă calificare.

În discursul său, Péter Szijjártó a explicat că, în centrul de cercetare din Ungaria al companiei germane, lucrează în prezent peste 400 de persoane la 70 de proiecte, care implică soluţii tehnologice de ultimă generaţie. El a mai precizat că şi guvernul maghiar va sprijini eforturile de extindere din viitor, deoarece Ungaria este interesată de cea mai amplă cooperare cu firma Siemens Mobility.

Şeful diplomaţiei maghiare a subliniat că firmele germane constituie cea mai mare comunitate de investitori din Ungaria, având aproximativ 300000 de angajaţi şi realizând dezvoltări anuale de 3-4 miliarde de euro.

Péter Szijjártó a relevat că – de vreme ce în perioada recentă producţia industrială s-a dublat, iar Ungaria se află la un pas de ocuparea deplină a forţei de muncă – a devenit necesară şi trecerea economiei la un alt nivel; şi anume ca Ungaria să nu fie doar un simplu urmăritor al plutonului de frunte al revoluţiei tehnologice globale, ci chiar un membru al acestuia.

El a considerat că acest lucru necesită o creştere a standardelor tehnologice şi a valorii adăugate, precum şi o extindere a rolului cercetării şi dezvoltării, respectiv al inovării.

„Deci, Ungaria a devenit o bază de producţie continentală; iar obiectivul este clar: Ungaria trebuie să devină şi un centru de inovare în Europa” – a punctat ministrul.

În continuare, el a apreciat transferarea în Ungaria şi a altor activităţi, cum ar fi cea de cercetare şi dezvoltare, de către o proporţie semnificativă a companiilor, care îşi desfăşoară activitatea productivă acolo, ca fiind un rezultat extraordinar şi precondiţia celui mai important pas în privinţa trecerii economiei la un alt nivel.

Péter Szijjártó a salutat faptul că, anul trecut pentru prima dată în istorie, cheltuielile cu activitatea de cercetare şi dezvoltare au depăşit o mie de miliarde de forinţi (2,5 miliarde de euro), iar numărul persoanelor angajate în acest sector a trecut de cifra de 90000.

El a menţionat că producţia industrială s-a dublat în ultimii zece ani, crescând de la 25 mii de miliarde de forinţi (63,8 miliarde de euro) în 2014 la 53 mii de miliarde de forinţi (135,2 miliarde de euro) în 2024.