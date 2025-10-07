Ungaria a oferit ucrainenilor ajutoare în valoare de 106 miliarde de forinţi

Budapesta, marţi, 7 octombrie 2025 (MTI) – De la izbucnirea războiului din Ucraina, Ungaria a oferit ajutoare umanitare în valoare totală de 106 miliarde de forinţi (270,31 milioane euro) pentru victimele ucrainene ale conflictului, atât de partea ungară, cât şi de partea ucraineană a frontierei – a declarat, marţi, la Budapesta, Bence Rétvári, secretar de stat în Ministerul de Interne al Ungariei, în cadrul unei conferinţe de presă organizată la Şcoala Generală şi Liceul Bilingv al Naţionalităţii Ucrainene "Taras Şevcenko".

Oficialul a subliniat că, în ultimii doi ani şi jumătate, Ungaria a desfăşurat cea mai amplă acţiune umanitară din istoria sa, oferind sprijin pentru aproximativ un milion şi jumătate de persoane refugiate din calea războiului, dintre care peste 250 000 au primit permise de şedere temporară. În centrele de asistenţă au fost sprijinite aproximativ 675 000 de persoane, iar organizaţiile caritabile care îi ajută pe ucraineni, atât în Ungaria, cât şi în Ucraina, au beneficiat de fonduri în valoare de 4,5 miliarde de de forinţi (11,47 milioane euro).

Pe lângă acestea, statul ungar a oferit refugiaţilor transport gratuit, de care aceştia au beneficiat de peste un milion de ori. De asemenea, refugiaţii ucraineni au avut acces la servicii medicale, iar în sistemul de învăţământ din Ungaria studiază aproximativ 5500 de copii ucraineni în 1 630 de şcoli din toată ţara, guvernul urmărind să asigure peste tot posibilitatea învăţării la nivel local. În vacanţele şcolare, copiii au putut participa la taberele Fundaţiei „Erzsébet” şi ale Uniunii „Rákóczi”, iar în învăţământul superior 1 000 de studenţi ucraineni beneficiază de burse oferite de statul ungar.

Secretarul de stat a subliniat că Ungaria a depus toate eforturile pentru a oferi ajutor umanitar, chiar şi peste posibilităţile sale. „În ultimii ani, am făcut tot ce ţinea de datoria noastră umană şi vom continua să o facem atâta timp cât va fi nevoie. De aceea ne doare şi considerăm nedreaptă atitudinea conducerii politice a Ucrainei când atacă Ungaria”, a declarat Bence Rétvári.

Acesta a adăugat că Ungaria nu trimite arme, nu contribuie financiar la război şi nu o va face nici în viitor. „Aceasta este convingerea noastră fermă şi ne vom ţine de ea. Dorim ca războiul să se încheie cât mai curând posibil, iar toate deciziile internaţionale ale Ungariei merg în această direcţie şi susţin încheierea rapidă a conflictului”, a subliniat secretarul de stat.

Liliana Grexa, purtătorea de cuvânt a naţionalităţii ucrainene din Parlamentul Ungariei, a declarat, referindu-se la şcoala care a găzduit conferinţa de presă, că instituţia poartă numele poetului ucrainean Taras Şevcenko, deoarece se doreşte ca aceasta să devină una dintre pietrele de temelie ale dezvoltării comunităţii ucrainene din Ungaria.

Comunitatea ucraineană a aşteptat de mult timp o astfel de şcoală care să poată evolua până la nivel de liceu, a adăugat aceasta. În instituţie, elevii studiază jumătate dintre materii în limba maghiară şi jumătate în limba ucraineană. Pe lângă şcoala din sectorul VI al capitalei, funcţionează şcoli mixte maghiaro-ucrainene şi în alte cartiere ale Budapestei, precum şi la Nyíregyháza şi Miskolc, a mai adăugat Liliana Grexa.

„Atât poporul ucrainean, cât şi comunitatea ucraineană din Ungaria, doresc o pace dreaptă şi durabilă pentru ţara noastră, Ucraina” – a subliniat Liliana Grexa, mulţumind Ungariei pentru sprijinul acordat refugiaţilor ucraineni şi pentru susţinerea constantă a comunităţii ucrainene din ţară.

Pentru mulţumiri s-a alăturat şi Andriana Szarvas, vicepreşedinta Autoguvernării Naţionale a Naţionalităţii Ucrainene din Ungaria, iar Anna Szanyi, directoarea adjunctă a şcolii „Taras Şevcenko”, a mulţumit în numele părinţilor elevilor pentru faptul că statul ungar le-a oferit copiilor posibilitatea de a învăţa în siguranţă, în limba ucraineană şi maghiară, fără să îşi uite patria.