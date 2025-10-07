Conform unui sondaj, aproape jumătate dintre automobiliştii ungari folosesc vehicule mai vechi de 16 ani

Budapesta, marţi, 7 octombrie 2025 (MTI) - 49% dintre automobiliştii ungari folosesc vehicule mai vechi de 16 ani, în timp ce doar 43% dintre proprietarii de maşini au soluţii de reducere a riscurilor financiare, cum ar fi asigurarea casco sau serviciul de asistenţă – a comunicat marţi Europ Assistance agenţiei ungare de presă MTI, pe baza unui sondaj reprezentativ efectuat recent.

Conform sondajului, 72% din populaţia cu vârsta între 18–69 de ani are în gospodărie o maşină proprie, iar una din cinci gospodării are mai mult de un vehicul. Proporţia vehiculelor cu vechime între 6 şi 15 ani este de 34% şi doar una din şase maşini este mai nouă de 6 ani.

57% dintre şoferii ungari parcurg cel puţin în fiecare trimestru un drum de peste 100 de kilometri pe teritoriul ţării cu maşina lor, iar unul din trei proprietari de maşină face acest lucru cel puţin o dată pe lună. Doar unul din cinci şoferi nu parcurge niciodată o asemenea distanţă sau o face mai rar decât o dată la doi ani.

Aproximativ o cincime dintre ungurii cu vârste cuprinse între 18–69 de ani şi cu maşină proprie au asigurare casco, 14% au beneficiat gratuit de serviciu de asistenţă de la un dealer sau un service, iar 13% utilizează servicii de asistenţă independente. Furnizorul de servicii asistenţă a subliniat că riscul de avariere creşte tot mai mult cu învechirea maşinii.