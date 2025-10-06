Suporterii echipei Universitatea Cluj au smuls steaguri secuieşti în Ţinutul Secuiesc – UDMR va depune plângere

Cluj-Napoca, luni, 6 octombrie 2025 (MTI) - UDMR va depune plângere penală împotriva unor persoane necunoscute, după ce suporteri ai echipei de fotbal Universitatea Cluj au smuls steaguri secuieşti şi maghiare în mai multe localităţi din Ţinutul Secuiesc - a anunţat, luni, Hunor Kelemen, preşedintele formaţiunii, pe pagina sa de Facebook.

„Smulgerea steagurilor secuieşti este inacceptabilă!” – a scris liderul organizaţiei maghiare din Transilvania, subliniind că UDMR va depune plângere împotriva autorilor necunoscuţi pentru ca autorităţile să îi tragă la răspundere pe cei care au vandalizat simbolurile secuieşti. „Nu ne vom întoarce privirea niciodată în altă parte. Vom cere mereu dreptate atunci când simbolurile, steagurile sau comunitatea noastră sunt atacate” – a declarat Hunor Kelemen.

Preşedintele UDMR a făcut referire la un videoclip postat pe reţelele de socializare ale suporterilor echipei „U” Cluj, în care fanii smulg un steag secuiesc arborat pe poarta unei case şi fug cu el. Clipul video a fost ulterior şters de pe pagina U Cluj Fans.

Potrivit lui Kelemen, ultraşii lui U „se laudă mândri” pe reţelele de socializare că, întorcându-se de la meciul de la Miercurea Ciuc, au smuls steaguri secuieşti în mai multe sate. Din relatările localnicilor reiese că au fost deteriorate şi garduri.

Liderul UDMR a publicat şi o captură de ecran a postării suporterilor, în care aceştia afirmă: „Suntem români şi ne vom apăra poporul şi istoria. Nu vom permite nimănui să afişeze pe pământ românesc un alt steag decât cel al istoriei noastre naţionale”.

Potrivit portalului de ştiri Maszol.ro din Cluj Napoca, mai mulţi primari din Ţinutul Secuiesc au confirmat că, sâmbătă după-amiază, persoane necunoscute au smuls steaguri secuieşti în satele din jurul oraşelor Odorheiu Secuiesc şi Cristuru Secuiesc. Din comunele Atid şi Avrămeşti au fost semnalate acte de vandalism similare. Potrivit sursei citate, autorii ar fi suporteri ai echipei Universitatea Cluj, care se întorceau acasă după meciul disputat la Miercurea Ciuc împotriva echipei FK Csíkszereda, încheiat cu înfrângerea formaţiei clujene.

László Szőcs, viceprimarul comunei Atid, a declarat pentru Maszol.ro că sâmbătă, la prânz, persoane necunoscute au coborât dintr-o dubă cu numere de Cluj şi au smuls un steag secuiesc arborat în satul Inlăceni, localitate aparţinătoare comunei. Un incident similar a avut loc şi în satul Crişeni.

Viceprimarul a anunţat că persoanele vizate vor depune plângere la poliţie şi a calificat faptele drept „cazuri izolate de extremism”, subliniind că numeroşi turişti români vizitează zona în timpul verii, fără a fi deranjaţi de steagurile secuieşti arborate pe case. Administraţia locală va pune la dispoziţia autorităţilor imaginile de pe camerele de supraveghere publice pentru a sprijini ancheta – a adăugat edilul, menţionând că incidentul a creat o stare de tensiune într-o comunitate locuită în mare parte de persoane vârstnice.

Szabolcs Simó-Dezső, primarul comunei Avrămeşti, a precizat că în satul Cecheşti, aparţinător comunei, au fost smulse atât steaguri secuieşti, cât şi maghiare. Cu ajutorul camerelor de supraveghere, s-a reuşit identificarea modelului şi numărului de înmatriculare al maşinii folosite de suspecţi, iar datele vor fi transmise autorităţilor.

Ultraşii echipei Universitatea Cluj au fost acuzaţi şi în trecut de atitudini antimaghiare. În primăvara acestui an, doi tineri maghiari din Cluj-Napoca au depus plângere la poliţie după ce, în urma unui meci disputat între cele două echipe locale, au fost agresaţi într-un parc central. Unul dintre ei a fost lovit în cap cu o sticlă, suferind fracturi la nivelul nasului şi multiple leziuni faciale. Unchiul victimei a declarat presei că agresorii au fost ultraşi ai echipei Universitatea Cluj, care i-au urmărit pe tineri şi, în opinia sa, i-au atacat pentru că vorbeau în limba maghiară.

După incident, la Cluj-Napoca sute de tineri au participat la un marş pentru a protesta împotriva violenţei şi urii.