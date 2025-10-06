Ministrul Economiei Naţionale din Ungaria: Turismul maghiar se află la cote record

Budapesta, luni, 6 octombrie 2025 (MTI) – Turismul maghiar se află la cote record. Anul acesta, pragul de 15 milioane de turişti a fost depăşit mai devreme ca niciodată, deja la sfârşitul lunii septembrie. Prin această performanţă, rezultatele din acest an au devansat ritmul de anul trecut cu trei săptămâni - a scris, luni, Márton Nagy, ministrul Economiei Naţionale din Ungaria, pe pagina sa oficială de Facebook.

Acesta a adăugat că acest rezultat demonstrează interesul constant faţă de Ungaria, iar turismul nu doar că rămâne un pilon important al economiei naţionale, ci se dezvoltă mai puternic ca oricând.

Nu ne oprim aici! – a transmis ministrul, precizând că pentru a susţine creşterea continuă a sectorului se extind permanent legăturile internaţionale. În acest sens, Márton Nagy a menţionat mai multe noutăţi recente: lansarea unor zboruri directe către Philadelphia şi Toronto, precum şi faptul că, începând cu data de 30 septembrie, toţi cetăţenii maghiari au redevenit membri ai Programului American de Scutire de Vize (Visa Waiver Program).