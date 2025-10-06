A fost finalizată, prin acordul dintre statul ungar şi compania 4iG, vânzarea segmentului din industria de apărare care poate atrage capital privat

Budapesta, luni, 6 octombrie 2025 (MTI) – Luni, au fost semnate, la Budapesta, acordurile privind structura de proprietate a companiilor din industria de apărare din Ungaria – a informat Ministerul Economiei Naţionale din Ungaria (NGM).

Potrivit comunicatului remis agenţiei ungare de presă MTI, în urma acordului preliminar semnat în luna iunie, a proceselor detaliate de audit şi a consultărilor cu partenerii internaţionali, N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. (Compania Naţională pentru Inovaţie în Industria de Apărare N7 Holding), aflată sub autoritatea Ministerului Economiei Naţionale, a semnat, luni, trei contracte de vânzare-cumpărare cu 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (Compania 4iG Tehnologii Spaţiale şi de Apărare Zrt. – 4iG SDT).

Astfel, 4iG SDT va obţine o participaţie majoritară în N7 Defence Holding Zrt. (N7 Defence), va achiziţiona integral compania Hirtenberger Defence Systems Védelmi Ipari Kft. (Societate din Industria de Apărare cu Răspundere Limitată – Hirtenberger), precum şi o participaţie indirectă minoritară în Rheinmetall Hungary Zrt.

După vânzarea părţii din industria de apărare care este aptă pentru atragerea de capital privat, producţia şi comercializarea vor continua să servească interesele naţionale ungare.

Potrivit Ministerului Economiei Naţionale, pentru suveranitatea şi securitatea Ungariei este necesară o industrie de apărare bazată pe piaţă, care să garanteze siguranţa aprovizionării Forţelor Armate Ungare, asigurând totodată competitivitatea internaţională prin produse de înaltă calitate. Participarea mai accentuată pe pieţele de export este singura modalitate prin care industria de apărare ungară poate beneficia mai consistent de comenzile internaţionale în creştere din domeniul apărării. Acest model facilitează accesul mai larg la programele de dezvoltare finanţate de Uniunea Europeană şi la investiţiile naţionale în domeniul apărării aflate în expansiune. Implementarea eficientă a acestui model este posibilă doar prin intermediul unui actor din sectorul privat, care, spre deosebire de stat, poate atrage capital semnificativ în dezvoltarea industriei de apărare, fără creşterea datoriei publice şi reducând povara bugetară.

În noua structură, 4iG SDT va dobândi participaţii directe sau indirecte în şase companii prin intermediul a trei contracte separate de vânzare-cumpărare.

Conform acordului, N7 Holding va transfera, sub formă de aport, către N7 Defence, participaţiile sale în patru companii strategice din industria de apărare: Aeroplex Kft., Arzenál Fegyvergyár Zrt., Colt CZ Hungary Zrt. şi Rheinmetall Hungary Munitions Zrt.. 4iG SDT va dobândi o participaţie majoritară de 75%, plus un vot în cadrul N7 Defence.

Părţile au convenit, de asemenea, că 4iG SDT va achiziţiona 100% din compania Hirtenberger, producătoare de mortiere şi muniţii, obţinând astfel şi participaţiile deţinute de aceasta în filialele sale.

În cadrul celei de-a treia tranzacţii, N7 Holding va transfera, tot sub formă de aport, către VAB Kft. participaţia de 49% pe care o deţine în Rheinmetall Hungary Zrt., după care 4iG SDT va dobândi o participaţie majoritară de 75%, plus un vot în cadrul VAB Kft., devenind astfel acţionar indirect minoritar al Rheinmetall Hungary Zrt.

Încheierea celor trei tranzacţii este condiţionată de semnarea unor acorduri suplimentare şi de îndeplinirea anumitor condiţii. Valoarea actualizată netă a celor trei contracte de vânzare este de 72,1 miliarde de forinţi (185,18 milioane euro), iar finalizarea lor depinde de aprobările autorităţilor de concurenţă.

Preţul de vânzare s-a bazat pe evaluările independente realizate anterior de societatea de consultanţă Ernst & Young Tanácsadó Kft. Aceeaşi companie a fost cea care, pe parcursul procesului şi la finalizarea acestuia, a verificat ca tranzacţiile să nu implice ajutor de stat interzis.