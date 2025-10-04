În Ungaria se lansează creditul cu dobândă fixă de 3% pentru întreprinderi

Budapesta, sâmbătă, 4 octombrie 2025 (MTI) – În data de 6 octombrie este prevăzută lansarea programului de creditare cu dobândă fixă de 3% şi valoare maximă de 150 de milioane de forinţi (385,7 mii de euro) pentru întreprinderile mici şi mijlocii din Ungaria – a anunţat prim-ministrul la o conferinţă de presă comună cu Elek Nagy, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie din Ungaria, organizată sâmbătă la Budapesta.

Viktor Orbán a subliniat: acesta este primul rezultat mai spectaculos al cooperării dintre guvern şi camera de comerţ şi a mulţumit pentru acordul încheiat anterior cu camera.

Astăzi auzim mai ales veşti proaste despre economia europeană – a reamintit el, subliniind că competitivitatea Europei se deteriorează şi că nu există niciun plan pentru îmbunătăţirea acesteia. Asistăm la o politică economică europeană defensivă, în declin, „asemănătoare cu postura unui arici” – a evaluat premierul.

Preţurile energiei sunt în cer, avem un război ruso-ucrainean şi dispute economice conexe cu privire la suma de bani care ar trebui acordată Ucrainei, de unde ar trebui să provină aceşti bani şi dacă aceşti bani ar fi mai benefici pentru economia europeană – a înşirat problemele.

El a subliniat: acest lucru nu este bun pentru o ţară care nu numai că doreşte să apere ceea ce a realizat, ci vrea să se şi dezvolte.

Premierul a rezumat strategia economică a guvernului în patru puncte: creditul cu dobândă de 3% pentru achiziţionarea locuinţei, creditul similar acordat întreprinderilor, reducerea impozitului familiilor şi reduceri fiscale pentru întreprinderi.

Am discutat acum despre al doilea pilon: cum putem oferi întreprinderilor ungare un credit uşor accesibil, care le oferă un ajutor semnificativ, să nu fie birocratic, să poată fi utilizat în mod liber, să aibă o dobândă fixă, astfel încât contractarea lui să nu reprezinte un risc imprevizibil pentru întreprinderi, iar acordarea lui antreprenorilor să urmeze o cale bine stabilită, conform unui mecanism deja existent. În practică, acest lucru înseamnă că, începând de luni, vom reduce rata dobânzii la 3% pentru toate produsele de credit accesibile cu cardul Széchenyi. Acest lucru este de mare ajutor în primul rând pentru IMM-uri, deoarece poate fi contractat în mod flexibil şi utilizat liber – a declarat Viktor Orbán.

Răspunzând la o întrebare privind impactul bugetar al programului, premierul a spus: în acest an se vor cheltui 250 de miliarde de forinţi (643 de milioane de euro) pentru susţinerea sistemului de carduri Széchenyi, incluzând şi cu noua facilitate de creditare, în 2026 programul va beneficia de 320 de miliarde de forinţi (823 de milioane de euro), din care aproximativ 60 de miliarde de forinţi (154,3 de milioane de euro) vor fi alocaţi creditului fix de 3%.

Întrebat despre calendarul programului, el a reamintit că la începutul anului vorbise despre un „start în forţă” a economiei ungare, aşteptându-se ca noul preşedinte american Donald Trump să obţină rapid pacea, ceea ce ar schimba mediul economic. Dar, după ce încercările de pace ale preşedintelui american au eşuat, totul a trebuit să fie reprogramat – a adăugat el.

„Am avut un start în forţă, dar nu de la 1 ianuarie, ci de la 1 iulie” – a spus el, reamintind că atunci au fost introduse scutirile fiscale pentru alocaţiile de îngrijire a sugarilor şi copiilor, creşterea cu 50% a facilităţilor fiscale pentru familii, precum şi subvenţiile acordate întreprinderilor, iar plata voucherelor către pensionari a fost amânată până în octombrie.

El a declarat: Ungaria are în prezent sistemul fiscal cel mai funcţional din Europa, cu cele mai mici impozite pe muncă şi a doua cea mai mică rată de impozitare pentru întreprinderi din Europa. În continuare, el a explicat că structura profundă a economiei ungare este complet diferită de cea a economiilor din Europa de Vest: Ungaria are o economie bazată pe muncă, în timp ce Europa de Vest s-a transformat într-o societate de bunăstare cu economia bazată pe ajutoare.