Viktor Orbán: strategia europeană de război este o himeră (Partea I)

Budapesta, vineri, 3 octombrie 2025 (MTI) - Fundamentele strategiei europene de război sunt eronate, iar strategia în sine este o himeră. Aplicarea ei se va solda cu eşec şi va avea consecinţe grave - a afirmat vineri premierul Viktor Orbán în cadrul emisiunii Bună dimineaţa, Ungaria! a postului public Radio Kossuth.

Şeful guvernului maghiar a descris poziţiile europene referitoare la Ucraina ca fiind constituentele unui conflict de opinii. El a explicat: aserţiunile celorlalţi precum că acesta este războiul nostru şi prima noastră linie de apărare este Ucraina; iar „din această cauză suntem pe picior de război” şi, prin urmare, trebuie să sprijinim Ucraina, înseamnă că, într-adevăr, trebuie să sprijinim Ucraina. Adică trebuie să trimitem arme, bani şi poate mai târziu şi oameni; deci trebuie să sprijinim continuarea luptelor în urma cărora sute şi mii de persoane îşi pierd viaţa în fiecare zi.

Şi fundamentele strategiei prezentate la Copenhaga sunt eronate – a punctat el.

Dezvoltând ideea, premierul maghiar a precizat că această strategie susţine că ruşii îşi vor epuiza banii înaintea europenilor şi nu vor avea bani suficienţi pentru a fabrica arme. În schimb, Europa va fi capabilă să le dea ucrainenilor sume mari de bani şi armament în cantităţi mari; iar ruşii vor suferi un colaps economic, vor izbucni chiar şi revolte. În consecinţă, ruşii vor trebui să renunţe la obiectivele lor de război şi se vor retrage. Ulterior, ucrainenii vor fi capabili să recucerească teritoriile, o cincime din ţară – a spus el.

Viktor Orbán a adăugat că în fiecare zi sute sau mii de oameni mor; în fiecare zi sute de milioane de euro sunt arse şi până la urmă miliarde; iar riscul ca „şi noi, europenii, să fim atraşi tot mai adânc în război” este permanent. În cele din urmă, cei care vor să trimită chiar şi soldaţi, vor câştiga dezbaterea.

Prim-ministrul ungar a spus că întreaga strategie a UE are consecinţe grave pentru întreaga Europă şi că strategia nu răspunde la două întrebări: cât timp va dura războiul şi cât va costa?

Când se vor prăbuşi ruşii? În luna viitoare? Peste şase luni, peste un an sau peste trei-patru ani? Câţi vor muri? – a enumerat el întrebările pe care şi le pune, precizând că până acum s-au cheltuit 170-180 de miliarde de euro, în timp ce continentul este afectat de probleme economice grave şi ar avea nevoie de fiecare eurocent. Dar, în condiţiile războiului, ar trebui să mai cheltuiască anual 40-60 de miliarde de euro în timp ce nu are bani.

Strategiei îi lipseşte fundamentul raţional: nu suntem capabili să finanţăm acest război, deşi vrem să învingem inamicul considerând că avem putere economică şi bani suficienţi pentru a rezista mai mult decât el – a concluzionat premierul. În formularea lui Viktor Orbán „(strategia) este în întregime o himeră, o iluzie, va fi un eşec şi se va solda cu consecinţe grave”.

Premierul a mai afirmat că fiecare guvern are dreptul ca propriul popor să decidă dacă doreşte să fie membră într-o uniune comună cu un alt popor. Maghiarii nu trebuie să se ocupe de spusele celorlalte 26 de state membre ale UE, iar guvernul maghiar trebuie să se ocupe de propriile sale opinii şi trebuie să ştie ce vor maghiarii. Maghiarii nu vor să fie în aceeaşi Uniune Europeană cu ucrainenii – a conchis el, adăugând că este în întregime de acord cu această poziţie.

Dacă faci parte dintr-un sistem federal alături de cineva, îi împărtăşeşti soarta; iar Ucraina are o soartă foarte dificilă. De ce ar trebui să împărtăşim această soartă dificilă? – a întrebat el, precizând că maghiarii au propriul lor destin, care este mult mai uşor decât cel al ucrainenilor.

Ne pare rău pentru ei, empatizăm cu ei; ei luptă eroic. Să-i sprijinim, dar nu vrem să le împărtăşim soarta – a accentuat el.

(se va continua)