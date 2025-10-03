Viktor Orbán: strategia europeană de război este o himeră (Partea a II-a)

Esenţa filosofiei care inspiră politica economică a guvernului este folosirea tuturor instrumentelor economice posibile în vederea ajutării familiilor - a afirmat Viktor Orbán. Referindu-se la scutirea de impozit a mamelor cu trei copii, introdusă la începutul lunii, premierul a evidenţiat că măsura se bazează pe ideea simplă că maghiarii vor dispărea, dacă nu se nasc suficienţi copii. În cazul unei ţări de dimensiunea Ungariei, fiecare generaţie în care se nasc mai puţini copii, decât persoane care decedează, reprezintă un pericol mortal.

O ţară aflată în declin demografic, nu poate avea succes; aşadar, populaţia Ungariei constituie o chestiune vitală şi într-o perspectivă istorică, dar – din cauza economiei – şi pe termen scurt – a opinat el.

Prim-ministrul a precizat că există două modalităţi de a rezolva problema. Există calea occidentalilor, care presupune aducerea de imigranţi ilegali, spunând că „o bucată este o bucată”; iar dacă sunt mai puţini germani sau francezi, atunci va veni un musulman. El a semnalat că nu ne-ar sfătui să urmăm această cale, deoarece alţii au încercat-o înaintea noastră şi am observat ce s-a întâmplat cu cei care au admis imigranţi ilegali; iar ceea ce vedem acum în Europa de Vest nu este atrăgător. El a remarcat: „am procedat corect că ne-am pitit frumos şi nu i-am lăsat pe străini să intre”.

El a arătat că, în caz contrar, trebuie să naşti copii proprii. Numărul copiilor pe care îi creşte cineva este o chestiune privată; statul nu poate interveni în această decizie. Însă guvernul poate lua o anumită măsură: să recunoască şi să sprijine mamele care se angajează să nască cel puţin doi copii, ceea ce înseamnă că vor avea câte un copil pentru a le înlocui pe ele şi pe soţii lor, menţinând astfel din punct de vedere numeric comunitatea maghiară. Deci guvernul ungar nu va permite apariţia situaţiilor în care ele ar trăi mai rău decât cele care nu au născut copii, doar pentru ele că s-au angajat să crească doi – a adăugat şeful guvernului maghiar.

Dacă Ungaria are bani acum şi va avea în viitor, aceştia trebuie alocaţi în primul rând în scopul ajutării familiilor – a afirmat premierul.

Răspunzând acuzaţiilor conform cărora Ungaria nu are bani pentru a scuti de impozitul pe venit şi mamele cu doi copii, Viktor Orbán a precizat că din buget reiese clar: există – atât în acest an, cât şi în anul următor – acoperire suficientă pentru a sprijini familiile.