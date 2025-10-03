Péter Szijjártó: Rheinmetall va înfiinţa un centru modern pentru industria de apărare în oraşul Zalaegerszeg

Budapesta, vineri, 3 octombrie 2025 (MTI) - Rheinmetall va înfiinţa un centru modern de dezvoltare şi inginerie pentru industria de apărare la Zalaegerszeg, cu o investiţie de aproximativ 3,7 miliarde de forinţi, creând 80 de locuri de muncă care necesită înaltă calificare – a anunţat vineri, la faţa locului, Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior.

Potrivit unui comunicat al ministerului, cu ocazia anunţării noii investiţii a Rheinmetall, ministrul a declarat: compania germană înfiinţează un centru industrial de apărare în oraş în valoare de 3,7 miliarde de forinţi (9,5 milioane de euro), pentru care guvernul oferă un sprijin de 560 de milioane forinţi (1,44 milioane de euro), contribuind astfel la crearea a 80 de locuri de muncă care necesită înaltă calificare.

În discursul său, el a spus că această nouă facilitate va desfăşura activităţi de dezvoltare şi inginerie legate de vehiculele militare, iar această investiţie ne va apropia de obiectivul stabilit în programul „Zrínyi 2026” privind echiparea forţelor armate ungare cu echipamente moderne, pe cât posibil fabricate în ţară.

El a subliniat că industria militară este ramura cea mai modernă a industriei, care necesită utilizarea tehnologiilor de ultimă generaţie, astfel prezenţa acestui sector creează oportunitatea de modernizare cuprinzătoare pentru întreaga economie ungară, deoarece necesită numeroşi furnizori din industria electronică, metalurgică şi chimică.

El a menţionat că Ungaria trăieşte de ani de zile în umbra războiului din Ucraina, în care se încearcă să o atragă zilnic. „Fie că este vorba de declaraţii vulgare din partea Kievului, presiuni din partea Bruxelles-ului sau atacuri asupra sistemului responsabil de aprovizionarea noastră cu energie, ducem o luptă zilnică, facem eforturi zilnice pentru a ne asigura că rămânem în afara războiului care are loc în ţara vecină” – a spus ministrul.

El a considerat ofensator şi faptul că, deşi guvernul ungar a fost de partea păcii încă de la început, în Europa predomină un fel de psihoză de război, totul se învârte în jurul războiului.

„În ultimii ani am făcut multe progrese. Acum suntem mult mai capabili să satisfacem nevoile forţelor armate ungare cu propria noastră producţie” – a adăugat el.

Ministrul a abordat „povestea de succes” a cooperării economice ungaro-germane şi, referindu-se la un studiu, a afirmat că patru cincimi din companiile germane care operează în Ungaria şi-ar aduce din nou investiţiile în Ungaria.

„Germania nu este doar cel mai important investitor în Ungaria, ci şi cel mai important partener comercial al nostru (…) Peste 300 000 de maghiari lucrează pentru companii germane. În fiecare an, companiile germane cheltuiesc între două şi trei miliarde de euro pentru investiţii noi sau pentru dezvoltarea investiţiilor existente în Ungaria” – a precizat ministrul.

El a subliniat, de asemenea, că în ultimii unsprezece ani guvernul ungar a sprijinit 324 de investiţii majore ale companiilor germane, contribuind la crearea a 40 000 de noi locuri de muncă.