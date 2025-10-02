Viktor Orbán: Următoarele câteva luni vor fi marcate de ameninţarea războiului

Budapesta, joi, 2 octombrie 2025 (MTI) - Summitul informal al UE de la Copenhaga confirmă că următoarele luni vor fi marcate de ameninţarea războiului - a transmis, joi, pe pagina sa de Facebook, premierul ungar Viktor Orbán.

În postarea sa, Viktor Orbán a scris: „Copenhaga, a doua zi, situaţia este gravă. Pe masă se află propuneri veritabile pro-război”.

Prim-ministrul a subliniat că se doreşte ca fondurile europene să fie alocate Ucrainei, să se accelereze prin diverse artificii juridice aderarea acesteia şi să fie finanţate livrările de armament. Toate sunt propuneri care, în opinia sa, arată că Bruxelles-ul vrea să meargă la război – a apreciat şeful guvernului de la Budapesta.

„Voi rămâne ferm pe poziţia Ungariei, însă şi acest summit confirmă că următoarele luni vor fi marcate de ameninţarea războiului. Vom avea nevoie de sprijinul întregii noastre comunităţi politice şi al tuturor maghiarilor iubitori de pace” – a scris Viktor Orbán.