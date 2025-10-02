Summit UE - Viktor Orbán: Uniunea Europeană a hotărât să meargă la război

Copenhaga/Budapesta, joi, 2 octombrie 2025 (MTI) - Uniunea Europeană a decis să meargă la război, ceea ce este rău pentru Ungaria şi rău şi pentru UE - a declarat, joi, la Copenhaga, prim-ministrul ungar Viktor Orbán, la începutul celei de-a doua zile a summitului informal al UE, într-o declaraţie acordată presei. Preşedintele Fidesz a anunţat totodată că va propune conducerii Fidesz lansarea, în Ungaria, a unei strângeri de semnături "împotriva planurilor de război ale Bruxelles-ului".

Premierul a afirmat că ziua de miercuri a fost grea, iar cea de joi nu va fi mai uşoară, întrucât, practic, toate propunerile aflate pe masă sunt propuneri legate de război.

„Să dăm mai mulţi bani ucrainenilor pentru război, să dăm arme ucrainenilor pentru război, să le accelerăm aderarea la Uniunea Europeană” – a enumerat politicianul, subliniind că „totul se învârte în jurul războiului”.

Şeful guvernului de la Budapesta a apreciat că Uniunea a hotărât să meargă la război, iar miercuri a fost prezentată chiar şi o strategie de război privind modul de înfrângere a ruşilor. „Este înfiorător, este rău pentru Ungaria, cred că este rău şi pentru Uniunea Europeană, dar presiunea este mare” – a afirmat Viktor Orbán.

Acesta a anunţat că va propune conducerii Fidesz să lanseze, în Ungaria, o strângere de semnături „împotriva planurilor de război ale Bruxelles-ului”, deoarece va fi nevoie de toate forţele pentru a rămâne în afara acestui război.

Răspunzând unei întrebări, Viktor Orbán a precizat că nu şi-a dat acordul pentru propunerea prezentată la summitul informal al UE privind modificarea cadrului juridic al negocierilor de aderare.

Acesta a amintit că până acum deschiderea capitolelor de negociere necesita susţinerea unanimă a statelor membre. Se doreşte schimbarea acestui lucru astfel încât pentru deschiderea capitolelor să fie suficientă o majoritate calificată, iar unanimitatea să rămână necesară doar pentru închiderea lor.

Totodată, a atras atenţia că pentru modificarea regulii este nevoie, la rândul său, de unanimitate. „Şi am spus că nu sunt de acord” – a declarat premierul.

Premierul ungar a mai informat că se va întâlni cu prim-ministrul Georgiei. Acesta a explicat că Georgia este una dintre cele mai de succes ţări europene, nu cunoaşte altă ţară care să fi avut un asemenea succes. Este stabilă politic, iar economia sa „duduie” – a arătat Orbán, adăugând că tocmai de aceea este admirată şi i se studiază succesul.

Europa are nevoie de ţări de succes, pentru că numeroase state europene sunt în impas, economiile lor nu funcţionează, stagnează – a afirmat Viktor Orbán şi a declarat că este nevoie ca ţări precum Georgia să adere la Uniune.