Péter Szijjártó: Ungaria a semnat cu ENGIE un contract pe cel mai lung termen pentru achiziţia de GNL din istoria sa

Budapesta, joi, 2 octombrie 2025 (MTI) - Ungaria a semnat cu compania franceză ENGIE un contract pe cel mai lung termen din istoria sa pentru achiziţia de gaz natural lichefiat (GNL), acord care va reprezenta în viitor un pilon important al securităţii energetice a ţării - a anunţat, joi, la Budapesta Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului MAE ungar, ministrul a declarat, după semnarea contractului de vânzare-cumpărare dintre MVM CEEnergy şi ENGIE Energy Marketing Singapore, că, în baza acestuia, Ungaria va achiziţiona, în perioada 2028 – 2038, câte 400 milioane de metri cubi de GNL anual, adică un total de patru miliarde de metri cubi, de la compania energetică franceză.

În discursul său, politicianul a subliniat că acest acord are cel mai lung termen încheiat vreodată de Ungaria pentru achiziţia de gaz natural lichefiat şi că va constitui un pilon important al securităţii aprovizionării energetice în perioada următoare.

„În ultimii ani, am putut observa creşteri dramatice, chiar absurde, ale preţurilor pe pieţele energetice. Rute de transport, care au funcţionat în mod fiabil timp de decenii, au devenit victime ale conflictelor politice, iar cel mai grav este că problema aprovizionării cu energie a fost complet politizată şi ideologizată” – a enumerat şeful diplomaţiei ungare.

Acesta a explicat că aprovizionarea cu energie este o chestiune pur fizică şi geografică, deoarece resursele energetice pot fi cumpărate doar de acolo de unde există conducte, întrucât Ungaria nu are ieşire la mare.

„Suntem dependenţi de vecinii noştri şi chiar de vecinii vecinilor noştri atunci când este vorba de aprovizionarea sigură a ţării cu energie. În ultimii ani am făcut tot ce era posibil. Am realizat investiţii de sute de milioane de euro în Ungaria, în urma cărora reţeaua noastră de transport al gazelor naturale este interconectată cu şase dintre cele şapte ţări vecine şi, în limitele raţionalului, am făcut totul pentru diversificare” – a atras atenţia Péter Szijjártó.

Acesta a menţionat că, în viziunea Guvernului ungar, diversificarea înseamnă posibilitatea achiziţionării resurselor energetice din cât mai multe surse şi prin cât mai multe rute, şi nu înlocuirea conexiunilor existente şi funcţionale.

„Pentru noi, diversificare nu înseamnă că dacă se deschide o rută de transport, închidem o alta. Aceasta nu este diversificare, ci cu totul altceva” – a precizat ministrul.