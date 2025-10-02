Festivalul Internaţional de Carte de la Budapesta a fost deschis în prezenţa ministrului român al culturii, András István Demeter

Budapesta, joi, 2 octombrie 2025 (MTI) - Cea de-a 30-a ediţie a Festivalului Internaţional de Carte de la Budapesta s-a deschis joi, la Budapest Music Center, invitat de onoare fiind România.

De joi până duminică, la Centrul „Bálna”, publicul va avea parte de peste 160 de expozanţi, 118 programe şi peste 300 de sesiuni de autografe.

Festivalul a fost deschis de Krisztián Steigervald, cercetător al generaţiilor care, în discursul său, a analizat conceptele de tinereţe şi bătrâneţe, obiceiurile generaţiilor, schimbul între acestea şi modalităţile de a construi punţi între ele.

Ministrul român al Culturii, András István Demeter, a subliniat, în discursul său, că festivalul creează oportunitatea ca scriitori, traducători şi editori români şi maghiari să se aşeze la aceeaşi masă, să se asculte reciproc şi să descopere ceea ce îi apropie.

Acesta a adăugat că România a adus la Budapesta un program cu peste 30 de evenimente – lansări de carte, dialoguri literare, mese rotunde, lecturi publice şi concerte. Ministrul a evidenţiat că miza reală a festivalului nu este doar prezentarea de cărţi, ci deschiderea unor drumuri noi – traduceri, colaborări editoriale şi proiecte comune.

Ambasadorul României la Budapesta, Gabriel Şopandă, a declarat că literatura nu este un refugiu, ci o forţă uriaşă, iar cărţile vor exista atâta timp cât reprezintă esenţa libertăţii de gândire şi de exprimare. Acesta a subliniat că literatura va rămâne mereu antidotul urii şi intoleranţei.

Diplomatul a mulţumit pentru oportunitatea care aduce în prim-plan literatura română contemporană şi creează un spaţiu de dialog.

Marele Premiul al Budapestei i-a fost acordat scriitoarei daneze Janne Teller de către Gergely Karácsony, primarul general al capitalei ungare, şi de Katalin Gál, preşedinta Asociaţiei Editorilor şi Distribuitorilor de Carte din Ungaria (MKKE).

Festivalul Internaţional de Carte de la Budapesta marchează anul acesta 30 de ani de existenţă – a subliniat Gergely Karácsony, care a declarat că această sărbătoare a cărţilor, a lecturii şi a întâlnirii dintre autori şi cititori este de trei decenii unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale capitalei. Primarul general a arătat că literatura are putere vindecătoare, iar Janne Teller reuşeşte prin mijloacele literaturii să abordeze tinerii, ridicând întrebări morale grave şi inconfortabile.

Scriitoarea daneză a fost iniţial economist şi a lucrat ca consilier economic şi politic pentru ONU şi Uniunea Europeană, iar din 1995 s-a dedicat exclusiv scrisului. A trăit în mai multe ţări, experienţe care i-au influenţat profund opera, reflectând diverse influenţe culturale.

Janne Teller a mulţumit pentru Marele Premiul al Budapestei, care are o mare însemnătate pentru ea. Scriitoarea a declarat că trăim într-o lume în care realitatea a devenit ficţiune, astfel că scrierea de romane este astăzi un paradox.

Nu ne mai putem pune de acord asupra realităţii, nu mai există o experienţă comună. Suntem învăluiţi în ceaţă, din care nu putem ieşi. Din această cauză este dificil să gândim limpede, să acţionăm corect şi să scriem literatură – a subliniat autoarea.