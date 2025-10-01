Viktor Orbán: urmează un summit UE periculos

Budapesta, miercuri, 1 octombrie 2025 (MTI) - "Azi ne îndreptăm spre Copenhaga. Trebuie să ne punem mintea la contribuţie. Va urma un summit UE periculos. Va fi o luptă full contact" - a scris miercuri premierul ungar pe pagina sa de Facebook.

Viktor Orbán şi-a justificat afirmaţiile de mai sus, precizând că în opinia preşedintelui Comisiei Europene „continentul este pe picior de război”.

El a adăugat: premierul polonez susţine că „trebuie să recunoaştem: războiul ruso-ucrainean este războiul nostru”; iar şeful guvernului suedez a opinat marţi că „presiunile aplicate asupra Ungariei trebuie sporite” pentru ca susţinătorii aderării Ucrainei la UE să poată progresa în această direcţie.

Semne rele. Conform aprecierii lui Viktor Orbán, Europa se îndreaptă cu paşi gigantici spre război.

Prim-ministrul a accentuat: realitatea maghiară este că nu războiul nostru se dă în ţara vecină.

„Nu există unitate europeană privind aderarea Ucrainei la UE şi nici nu poate exista fără noi. Iar banii maghiarilor nu vor fi trimişi în Ucraina. Cât timp un guvern de coloratură naţională conduce Ungaria, sigur nu!” – a conchis premierului maghiar postarea sa.