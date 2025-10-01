Viktor Orbán: Ungaria nu poate fi ocolită în chestiunea admiterii Ucrainei

Budapesta/Copenhaga, miercuri, 1 octombrie 2025 (MTI) - Procesul de aderare a Ucrainei la UE nu poate fi deschis cu ocolirea Ungariei, folosind trucuri juridice - a declarat miercuri prim-ministrul Viktor Orbán la Copenhaga, înaintea summitului informal al UE, răspunzând la întrebările jurnaliştilor.

„Eu cred că trucurile juridice nu vor funcţiona, văd declaraţii în acest sens. Până în prezent, toate procesele de extindere s-au desfăşurat în acelaşi cadru juridic. La deschiderea şi închiderea fiecărui capitol a fost nevoie de toate statele membre, iar acest lucru nu poate fi schimbat” – a spus premierul ungar.

În această situaţie, el are aliaţi tăcuţi, dar puţini sunt care se şi exprimă – a adăugat el.

De altfel, în privinţa aderării Ucrainei la UE – a continuat el – în Ungaria a avut loc un referendum, în cadrul căruia poporul ungar a decis că va susţină această aderare. Ungaria, spre deosebire de multe alte ţări, este o ţară democratică, „unde poporul decide asupra problemelor importante”.

Conform poziţiei Ungariei, este nevoie de încheierea unui acord strategic cu Ucraina, nu de aderarea ţării, deoarece această aderare ar însemna că Uniunea ar fi atrasă în războiul ruso-ucrainean, iar acest lucru nu se poate întâmpla. Pe de altă parte, o parte semnificativă din fondurile UE ar fi alocată Ucrainei.

Ucraina este o ţară care luptă eroic, aşa că nu se discută faptul că trebuie să o sprijinim – a adăugat premierul.

După cum a spus, la reuniune vor fi discutate trei teme serioase, care vor trebui înfruntate. Prima este tendinţa de a lua decizii politice pentru ca Uniunea Europeană, inclusiv Ungaria, să recunoască războiul ruso-ucrainean ca fiind propriul său război. Prim-ministrul polonez a iniţiat această idee, dar şi preşedintele Comisiei o susţine.

A doua este că, în consecinţă, UE ar trebui să dea şi mai mulţi bani Ucrainei, iar a treia este accelerarea aderării Ucrainei. Ceea ce are ca consecinţă un al patrulea element: „să nu cumpărăm petrol şi gaze de la Rusia” – a înşirat premierul.

„Toate acestea sunt contrare intereselor Ungariei şi trebuie să le refuz. Asta se cheamă aici «luptă în cuşcă». În plus, sunt atacat din toate părţile, deoarece unii dintre colegii mei nu sunt de acord cu mine, la fel ca demnitarii comitetului şi opoziţia din ţară. Aşadar, va fi o zi dificilă, intensă, dar vom face faţă” – a spus el.

În ceea ce priveşte dorinţa Uniunii Europene de a trata împreună procesele de aderare ale Ucrainei şi Moldovei, Viktor Orbán a spus că este vorba de două ţări separate. Mai mult, Ucraina nu este o ţară suverană, deoarece nu ştim unde se află graniţa ei estică, nu ştim câţi locuitori are şi nu poate sta pe propriile picioare – a declarat premierul.

De altfel, felicitări forţei care a câştigat alegerile din Moldova – a adăugat el.

Întrebat în legătură cu funcţionarea conductei de petrol „Prietenia”, prim-ministrul a spus: speră ca aceasta să continue să funcţioneze ca până acum. Uneori, când ucrainenii bombardează secţiunile de pe partea rusă, conducta se opreşte, dar deocamdată funcţionează. El a menţionat că s-a consultat cu liderii Mol înainte de a pleca la Copenhaga, deci cunoaşte poziţia Mol cu privire la aceste probleme şi va încerca să reprezinte poziţia lor.

De altminteri, Ungaria este o ţară suverană şi decide în mod independent de unde să achiziţioneze surse de energie. În plus, conducta principală către Ungaria vine dinspre Rusia. Există şi o conductă care trece prin Croaţia, prin care ţara poate achiziţiona o parte din petrolul necesar, însă această cantitate nu este suficientă – a explicat premierul.

În ceea ce priveşte planul UE de a construi un zid de drone, el a comentat spunând că Ungaria susţine toate formele de cooperare militară în cadrul Uniunii Europene. De altfel, „dacă Ungaria este survolată de un obiect ce nu ne aparţine, îl vom doborî. Indiferent dacă există sau nu zidul de drone.”