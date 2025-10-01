Ungaria continuă să fie lideră europeană în domeniul angajamentelor de garantare a creditelor

Budapesta, miercuri, 1 octombrie 2025 (MTI) - Pentru al treilea an consecutiv în Europa, Ungaria oferă întreprinderilor mici şi mijlocii cel mai semnificativ sprijin sub forma acordării de garanţii în vederea obţinerii creditelor - a informat miercuri Societatea pe Acţiuni pentru Garantarea Creditelor Garantiqa (Garantiqa Hitelgarancia Zrt.) agenţia maghiară de presă MTI.

Conform celor mai recente statistici publicate de Asociaţia Europeană a Instituţiilor de Garantare (AECM), portofoliul de garanţii din Ungaria reprezintă 3,7% din PIB, în timp ce media europeană este de aproximativ 1%. Conform asociaţiei europene, remarcabila performanţă maghiară se datorează într-o măsură hotărâtoare rolului asumat de Societatea pe Acţiuni pentru Garantarea Creditelor Garantiqa, aceasta obţinând şi în anul 2024 rezultate aproape record în sprijinirea finanţării microîntreprinderilor, precum şi a întreprinderilor mici şi mijlocii din Ungaria.

Statisticile AECM arată că alături de Ungaria, Franţa şi România ocupă podiumul simbolic, cu portofolii de garanţii reprezentând 3,5%; respectiv 2,2% din PIB.

Conform datelor de la sfârşitul anului 2024, Garantiqa a încheiat peste 71000 de contracte de garantare cu aproximativ 54000 de întreprinderi. Instituţia de garantare a ajutat aceste întreprinderi să obţină credite prin garanţiile de plată pe care le-a oferit, sprijinind astfel menţinerea unui număr total de 645000 de locuri de muncă, precum şi crearea de noi locuri de muncă în economia maghiară. Până la sfârşitul anului, portofoliul de garanţii a crescut la 2558 de miliarde de forinţi (aproximativ 5,8 miliarde de euro), susţinând împrumuturi în valoare de 3319 miliarde de forinţi (peste 8,5 miliarde de euro). Volumul noilor garanţii acordate a depăşit 1020 de miliarde de forinţi (aproximativ 2,62 de miliarde de euro), microîntreprinderile şi întreprinderile mici utilizând garanţiile oferite de compania Garantiqa pentru fiecare al doilea împrumut contractat.