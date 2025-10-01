Aproximativ o sută de autobuze Ikarus vechi vor fi expuse la Aeropark în acest weekend

Budapesta, miercuri, 1 octombrie 2025 (MTI) - Aproximativ o sută de autobuze Ikarus vechi, inclusiv câteva modele de epocă rare, vor fi expuse sâmbătă şi duminică la cea de-a 7-a ediţie a Meeting-ului Ikarus de la Ferihegy, organizat în Aeropark - au comunicat organizatorii miercuri agenţiei ungare de presă MTI.

Comunicatul lor precizează că programul din weekend – care va include plimbări cu autobuze, o paradă spectaculoasă, o expoziţie pe roţi şi o pornire specială a motorului – va omagia una din cele mai cunoscute şi de succes mărci ungare.

Centrul Cultural Aviatic, Grupul MÁV (Volán), compania de transport public BKV Zrt., Muzeul Transporturilor şi mai mulţi parteneri prezintă pentru a şaptea oară la muzeul de la aeroport autobuzele marcante ale istoriei producţiei de vehicule şi a transporturilor din Ungaria – au precizat organizatorii.

Comunicatul evocă faptul că Ikarus este una dintre brandurile de renume mondial ale industriei ungare. Preistoria fabricii de autobuze de stat a început în 1895, dar istoria firmei Ikarus a început abia după al Doilea Război Mondial. Ca întreprindere de stat, Ikarus a jucat un rol semnificativ în anii 1970 şi 1980, nu numai pe pieţele ţărilor din Blocul Estic, ci şi pe piaţa mondială – scrie în comunicat.

Mai multe modele Ikarus au ajuns în ţări precum Statele Unite, Madagascar, Venezuela, Costa Rica, Guineea au Etiopia – adaugă comunicatul.

Conform informaţiilor furnizate, pe lângă spectaculoasa expoziţie statică, organizatorii pregătesc o paradă cu 80 de autobuze duminică, de la ora 16, când coloana lungă de autobuze va trece prin străzile principale ale localităţilor Vecsés şi Üllő, sub escorta poliţiei.