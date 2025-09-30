Universitatea din Debrecen şi uzina BMW Debrecen şi-au consolidat şi extins cooperarea

Debrecen, marţi, 30 septembrie 2025 (MTI) - Universitatea din Debrecen (DE) şi BMW Debrecen şi-au consolidat şi extins cooperarea, acordul în acest sens fiind semnat, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă organizată la instituţia de învăţământ superior.

Universitatea şi compania din industria auto au încheiat primul acord de colaborare în anul 2023, iar acum acesta a fost extins prin includerea domeniilor cercetării agricole şi ştiinţelor umaniste.

Rectorul Zoltán Szilvássy a declarat că există numeroase capitole ale cooperării dintre universitate şi BMW, iar facultăţile instituţiei vor dezvolta treptat colaborări specifice cu compania.

În ceea ce priveşte cultura muncii şi gândirea, universitatea are multe de învăţat de la BMW – a subliniat rectorul.

Hans-Peter Kemser, Director general al BMW Manufacturing Hungary Kft., a evidenţiat că semnarea acordului reprezintă un nou reper în cooperarea cu universitatea.

Acesta a explicat că pentru companie sustenabilitatea este un principiu fundamental, iar producătorul se bazează în totalitate pe energie regenerabilă: cei 500 000 de metri pătraţi de panouri fotovoltaice asigură deja un sfert din necesarul energetic.

Directorul general a adăugat că vor fi amenajate 130 de hectare de pajişti pentru oi şi albine şi se are în vedere şi plantarea de arbori. Acest lucru arată că industria şi protecţia mediului trebuie să meargă mână în mână, astfel că nu este surprinzătoare colaborarea cu institutul de cercetare agricolă – a adăugat Hans-Peter Kemser.

„Aici nu construim doar o uzină, ci, împreună cu oraşul şi universitatea, modelăm viitorul” – a accentuat Directorul general al BMW Manufacturing Hungary Kft.

Potrivit lui Zoltán Bács, cancelarul universităţii, acordul cu BMW este rezultatul unei evoluţii organice şi reprezintă un exemplu de bună practică a cooperării dintre învăţământul superior şi industrie.

Endre Harsányi, Director general al Institutelor de Cercetare Agricolă şi al Fermei Didactice din cadrul Universităţii din Debrecen, a subliniat că, în cadrul programului de biodiversitate realizat împreună cu BMW, va fi prezentat modul în care industria şi agricultura pot fi conectate prin ştiinţă.

La rândul său, Róbert Keményfi, decanul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste a Universităţii din Debrecen, a declarat că o companie de dimensiunea BMW are o forţă de modelare culturală, care influenţează cultura oraşului gazdă. Acest fenomen trebuie studiat – a adăugat acesta, menţionând că rolul Institutului de Germanistică va fi consolidat în cadrul cooperării şi este planificată lansarea unui program de formare în limba germană tehnică.