Transport ilegal de ţigarete electronice cu destinaţia România, sechestrat de autorităţile din Ungaria

Potrivit comunicatului, şoferul maghiar, în vârstă de 27 de ani, şi pasagerul acestuia au declarat că transportă cutii goale din Budapesta spre România, însă nu deţineau documente de însoţire a mărfii.
În urma controlului compartimentului de marfă, autorităţile au descoperit 9 575 de ţigarete electronice cu arome diferite (Elfbar, Vap Solo, HIT Me).
A fost deschis dosar penal pentru încălcarea legislaţiei accizelor şi pentru fraudă bugetară, iar făptuitorul riscă o amendă de până la 40 de milioane de forinţi (102 289 euro) – se precizează în comunicat.