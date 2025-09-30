Politician ungar: Are loc o campanie de denigrare a Ungariei şi în procesul de alegere a judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Bruxelles/Strasbourg, marţi, 30 septembrie 2025 (MTI) - O campanie de denigrare împotriva Ungariei are loc şi în cadrul procesului de alegere a judecătorilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), care funcţionează sub supravegherea Consiliului Europei, întrucât comisia competentă a respins noua listă de candidaţi ai Ungariei - a declarat, luni, prin telefon, de la Strasbourg, Zsolt Németh, preşedintele Comisiei de politică externă a Parlamentului ungar, pentru agenţia ungară de presă MTI.

După ziua de lucru de luni a sesiunii de toamnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), cu sediul la Strasbourg şi care numără 46 de state membre, Zsolt Németh a afirmat că respingerea listei de candidaţi propuşi pentru funcţia de judecător al Ungariei la CEDO este de neînţeles şi inacceptabilă.

Potrivit convingerii sale, Ungaria consideră că atât procedura, selecţia candidaţilor, cât şi persoanele propuse au corespuns standardelor stabilite de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei – a subliniat politicianul.

Acesta a amintit că, anterior, organismul consultativ al Comitetului de Miniştri a dat undă verde atât procedurii, cât şi candidaţilor. Cu toate acestea, la mijlocul lunii septembrie, comisia parlamentară responsabilă cu selecţia judecătorilor a respins lista Ungariei, invocând motive procedurale, respectiv contestând modul de desfăşurare a selecţiei.

Zsolt Németh a precizat că, în raportul aferent, Ungaria a solicitat Adunării Parlamentare a Consiliului Europei să organizeze un vot separat, să respingă decizia comisiei şi – în conformitate cu cererea Guvernului ungar – să oblige comisia să-i audieze pe cei trei candidaţi ai Ungariei. Însă plenul APCE a respins, luni, această propunere cu o majoritate de două treimi faţă de o treime.

„Aici nu este vorba de altceva decât de incitare împotriva Ungariei” – a afirmat Zsolt Németh, adăugând că, între timp, comisia responsabilă cu selecţia judecătorilor a devenit şi ea scena campaniei împotriva Ungariei, ceea ce face destul de dificilă reprezentarea intereselor internaţionale în perioada următoare.

Politicianul a calificat drept îngrijorător faptul că această atitudine pune în pericol chiar funcţionarea Curţii Europene a Drepturilor Omului. Este un motiv de îngrijorare faptul că comisia competentă consideră campania împotriva Ungariei mai importantă decât garantarea funcţionării CEDO – a mai subliniat preşedintele Comisiei de politică externă a Parlamentului ungar.

Péter Paczolay, judecătorul Curţii Europene a Drepturilor Omului din partea Ungariei, va rămâne membru al instanţei până la alegerea noului judecător maghiar, însă, potrivit lui Zsolt Németh, acest proces va suferi probabil întârzieri.