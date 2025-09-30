Budapesta, marţi, 30 septembrie 2025 (MTI) - Printr-o investiţie de 54 de miliarde de forinţi (aproximativ 135 milioane de euro), la Nyíregyháza a fost inaugurată a doua fabrică LEGO, ca mărime, din lume, aceasta fiind singura unitate a companiei din Europa unde sunt prezente toate procesele de producţie - a anunţat, marţi, la faţa locului, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului MAE ungar, la inaugurarea noii unităţi, ministrul a precizat că producătorul danez de jucării şi-a extins capacităţile de ambalare şi depozitare în valoare de 54 de miliarde de forinţi (135 milioane de euro), transformând astfel fabrica din Nyíregyháza în a doua, ca mărime, din lume. Proiectul a beneficiat de un sprijin guvernamental de 4,3 miliarde de forinţi (aproximativ 10,8 milioane de euro), contribuind la crearea a 300 de noi locuri de muncă.

În discursul său, şeful diplomaţiei ungare a subliniat că firma, care este cel mai mare angajator din regiune, cu 4 300 de angajaţi, va putea produce în Ungaria, datorită dezvoltărilor, cu 30% mai multe produse.

Acesta a arătat că cifra de afaceri a fabricii din Nyíregyháza a depăşit anul trecut 100 de miliarde de forinţi (250 milioane de euro), stabilind un nou record, iar anul viitor numărul angajaţilor va ajunge la 5 000, ceea ce va reprezenta, de asemenea, un maxim istoric.

Péter Szijjártó a menţionat şi faptul că LEGO îşi extinde de ani de zile utilizarea surselor regenerabile de energie: în prezent, funcţionarea fabricii este sprijinită de 24000 de panouri fotovoltaice, număr care, în curând, va creşte la 35000.

Ministrul a mai anunţat că, în anul 2025, a fost doborât şi recordul schimburilor comerciale dintre Ungaria şi Danemarca, iar exporturile către ţara scandinavă au crescut deja, în acest an, cu peste 15%.

Acesta a atras atenţia că, în ultimii 10 ani, Guvernul ungar a sprijinit investiţiile a 17 companii daneze, în urma cărora s-au realizat proiecte în valoare totală de 230 de miliarde de forinţi (aproximativ 575 milioane de euro), generând circa 4 500 de locuri de muncă.

Péter Szijjártó a subliniat că LEGO a contribuit în mare măsură nu doar la dezvoltarea industrială explozivă a oraşului Nyíregyháza, ci şi a întregului judeţ Szabolcs-Szatmár-Bereg, deoarece, acum 10 ani, valoarea producţiei industriale locale era de numai 710 miliarde de forinţi (1,8 miliarde de euro ), iar în prezent a ajuns la 1710 miliarde de forinţi (4,3 miliarde de euro).