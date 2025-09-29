Péter Szijjártó: Companii ungare vor asigura apă potabilă pentru un sfert de milion de persoane din Tanzania

Budapesta, luni, 29 septembrie 2025 (MTI) - A fost încheiat un acord în baza căruia firme ungare, utilizând tehnologii de nivel mondial, vor furniza apă potabilă în Tanzania, în zona lacului Victoria, pentru aproximativ un sfert de milion de persoane - a anunţat luni, la Dar es-Salaam, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului MAE Ungar, ministrul a anunţat, într-o conferinţă de presă comună cu omologul său tanzanian, Mahmoud Thabit Kombo, că au finalizat acordul în baza căruia companii din Ungaria vor asigura, folosind cea mai avansată tehnologie de purificare a apei, accesul la apă potabilă sigură pentru aproximativ 250 000 de persoane din zona lacului Victoria.

„Valoarea investiţiei va fi de 55 de milioane de dolari, care va fi finanţată printr-un program de credit de ajutor legat, iar în curând vom semna contractul cu Guvernul tanzanian. Acesta este cel mai important reper, mai semnificativ decât orice alt proiect anterior din istoria cooperării noastre economice bilaterale” – a adăugat ministrul.

Acesta a subliniat că una dintre cele mai mari provocări actuale din Africa este asigurarea accesului la apă potabilă pentru o populaţie aflată în creştere rapidă. „Dacă acest lucru nu va reuşi, pot exista două consecinţe foarte triste: fie cea mai gravă catastrofă umanitară din istoria omenirii, fie cea mai mare presiune migraţionistă asupra Europei. Noi dorim să prevenim ambele scenarii” – a avertizat Péter Szijjártó.

Ministrul a amintit şi faptul că Tanzania de nouă ani participă în programul de burse al Ungariei, astfel că şi în acest an 30 de studenţi vor putea urma cursuri la universităţile ungare, în principal în domeniul farmaceutic şi tehnic. „Suntem mândri şi de faptul că patru universităţi ungare colaborează cu cinci instituţii partenere tanzaniene din învăţământul superior în domeniile tehnic, agricol şi medical” – a precizat Péter Szijjártó.