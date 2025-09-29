De luni Ungaria introduce măsuri de reciprocitate împotriva portalurilor de ştiri ucrainene

Budapesta, luni, 29 septembrie 2025 (MTI) - Ungaria, urmând principiul reciprocităţii, începând de luni, introduce măsuri de tip oglindă împotriva portalurilor de ştiri ucrainene, astfel încât acestea nu vor mai fi accesibile pe teritoriul Ungariei - a anunţat Gergely Gulyás, şeful Cancelariei Prim-Ministrului Ungariei, pe pagina sa de Facebook.

Într-o postare intitulată „Răspunsul Ungariei la cenzura ucraineană”, Gergely Gulyás a scris că Ucraina, care aspiră să adere la Uniunea Europeană, a blocat site-uri de ştiri străine – inclusiv ungare – pentru că acestea au îndrăznit să scrie critic despre politica sancţiunilor împotriva Rusiei, despre sprijinul militar acordat Ucrainei, respectiv pentru că au prezentat Uniunea Europeană şi NATO drept organizaţii fragmentate şi nu foarte eficiente.

„Adevărata vină însă a fost faptul că au îndrăznit să scrie despre activităţile de influenţă ale Fundaţiei Soros” – a subliniat ministrul.

Acesta a precizat: „Urmând principiul reciprocităţii, Ungaria introduce astăzi măsuri de tip oglindă împotriva portalurilor de ştiri ucrainene, astfel încât acestea nu vor fi accesibile pe teritoriul Ungariei”.

„Nu cred că mulţi ar citi Pravda din Ucraina sau şi-ar dori măcar acest lucru. Însă un stat suveran trebuie să ofere un răspuns proporţional la un atac complet nejustificat” – a scris Gergely Gulyás.

Acesta a mai adăugat: „Dacă fragmentarea Uniunii Europene constituie motiv pentru cenzură de stat în Ucraina, atunci a sosit momentul ca Ucraina să renunţe la intenţia de aderare”. Potrivit politicianului, aderarea Ucrainei ar face ca UE să devină şi mai fragmentată.

„Iar dacă cineva tânjeşte după cenzură, atunci ar fi mai bine să limiteze ingerinţele celor de la Soros în politica internă a statelor suverane, şi nu libera exprimare referitoare la acest subiect” – a punctat ministrul.

În postarea sa, Gergely Gulyás a enumerat cele 12 portaluri ucrainene vizate: tsn.ua, oboz.ua, anons-zak.com.ua, ungvar.uz.ua, zakarpattya.net.ua, pravda.com.ua, hromadske.ua, nv.ua, lb.ua, insiderinfo.com.ua, uaonline.com.ua, eurointegration.com.ua.