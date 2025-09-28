Viktor Orbán: Trăim vremuri care necesită luciditate şi calm

Esztergom/Budapesta, duminică, 28 septembrie 2025 (MTI) - Trăim vremuri care necesită luciditate, calm şi cumpătare, trebuie să repetăm mereu că credem în puterea iubirii şi a cooperării – a declarat duminică prim-ministrul ungar la Esztergom, în cadrul festivităţii care a marcat 130 de ani de la inaugurarea podului Maria Valeria, organizată împreună cu prim-ministrul slovac Robert Fico.

Prim-ministrul ungar a afirmat că oricine urmăreşte şi înţelege politica europeană poate observa că ungurii şi slovacii sunt legaţi nu numai de istoria şi cultura comună, ci şi de provocările politice internaţionale. El a adăugat: slovacii şi ungurii, Slovacia şi Ungaria au aceleaşi interese în politica internaţională.

Istoria podului ne învaţă că ungurii şi slovacii sunt mai puternici împreună decât separat; dacă colaborăm, amândoi avem de câştigat – a spus el.

Premierul a reamintit că podul Maria Valeria a fost distrus de două ori, după primul şi al doilea război mondial, şi că, prin reconstrucţia podului, ambele naţiuni şi-au exprimat dorinţa de a nu mai avea războaie care să distrugă podurile din Europa. El a subliniat că nici ungurii, nici slovacii nu au dorit să participe la niciunul dintre cele două războaie mondiale, „şi totuşi am fost trimişi pe front, vieţile noastre au fost răsturnate din temelii, în numele intereselor imperiale”.

El a evocat: atunci când a stat pentru prima dată aici, lângă pod, însoţit de comisarul pentru extindere Verheugen, slovacii, ungurii şi reprezentantul Uniunii Europene au exprimat, „stând unul lângă altul” dorinţa lor de a adera la Uniunea Europeană, care are menirea de a garanta pacea pe continent.

Cu toate acestea – a apreciat Viktor Orbán – lumea s-a schimbat mult de atunci, Uniunea Europeană a devenit un „proiect de război”. La Bruxelles se declară deschis că înfrângerea Rusiei pe frontul de est este considerată ca fiind sarcina de realizat în următorul deceniu. Fiecare cetăţean european, fiecare actor economic şi fiecare stat naţional european ar trebui să servească acest obiectiv, dacă aparţin Uniunii Europene – a avertizat premierul.

Totodată el a declarat: noi, ungurii, nu dorim acest lucru, dar tot vor să ne forţeze să îl acceptăm, ceea ce se numeşte opresiune.

Viktor Orbán a comparat această situaţie cu perioada comunistă, când „se vorbea despre libertate, până şi ziarul se chema aşa”, dar în realitate era vorba de opresiune. Acum, când Bruxelles vorbeşte despre pacea europeană, aceasta înseamnă de fapt război – a spus el.

Premierul a fost de acord cu omologul său slovac, Robert Fico, că ar trebui construit un alt pod între Esztergom şi Štúrovo, destinat traficului de mărfuri. El a indicat că lucrările pregătitoare în acest sens au început deja.

Viktor Orbán a mai subliniat, adresându-se prim-ministrului slovac: el ştie ceva ce numai el ştie în Europa. Când Slovacia derapează, el revine şi îndreaptă lucrurile – a spus el, lăudându-l pe Robert Fico şi urându-i mult succes în acest demers şi în prezent.

Prim-ministrul ungar l-a felicitat şi pentru recenta modificare a constituţiei slovace, care defineşte căsătoria ca fiind uniunea dintre un bărbat şi o femeie şi recunoaşte doar două sexe. Este bine că nu suntem singuri, este bine să avem vecini normali – a spus el.

Premierul a adăugat: în Slovacia a fost inclus în constituţie şi faptul că bărbaţii şi femeile sunt egali. Îi felicităm şi pentru acest lucru, deoarece aici, în Ungaria, noi, bărbaţii, luptăm pentru asta de multă vreme – a remarcat el râzând.

El a menţionat, de asemenea, că el şi Robert Fico aparţin la tabere politice diferite în politica internaţională. Cu toate acestea – a adăugat el – de fiecare dată când se întâlnesc, se gândeşte că „şi noi am avea nevoie de asta, de o stângă bazată pe principii naţionale, viaţa publică din Ungaria ar deveni dintr-o dată mai paşnică” – a spus el.