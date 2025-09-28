Robert Fico: Aş dori să construiesc Slovacia aşa cum Viktor Orbán construieşte Ungaria

Esztergom/Budapesta, duminică, 28 septembrie 2025 (MTI) - Potrivit prim-ministrului slovac, mulţi oameni ar dori să vadă dispute între prim-miniştrii Slovaciei şi Ungariei, cei doi însă s-au angajat încă de la prima lor întâlnire în favoarea relaţiilor slovaco-ungare. Robert Fico a declarat duminică, la 130 de ani de la deschiderea podului Maria Valeria care leagă Esztergom şi Štúrovo (Párkány), că ar dori să construiască Slovacia aşa cum Viktor Orbán construieşte Ungaria.

Prim-ministrul slovac a subliniat: podul Maria Valeria nu este doar o bucată de fier, ci un simbol al relaţiei între oameni. Iar podurile, la fel ca ţările, unii vor să le construiască, în timp ce alţii vor să le distrugă.

El a spus: „am venit la oameni normali, buni”, această ocazie este deosebit de plăcută, ştiind cu câte minciuni şi câtă ură „suntem atacaţi de adversarii noştri” şi cât de mulţi oameni ar dori să vadă dispute între prim-miniştrii Slovaciei şi Ungariei.

Robert Fico a indicat: împărtăşeşte opinia lui Viktor Orbán că singura soluţie la atacurile externe este suveranitatea naţională, care trebuie să fie mereu prezentă în activitatea zilnică a politicienilor care doresc să lucreze pentru naţiunea lor.

Prim-ministrul slovac a vorbit despre modificarea constituţiei slovace, care prevede de acum înainte: căsătoria este o relaţie între un bărbat şi o femeie, „pentru că aşa este normal”. Constituţia prevede că există doar două sexe, bărbătesc şi femeiesc, iar părinţii au dreptul să aibă un cuvânt de spus în ceea ce priveşte educaţia copiilor, deoarece nu se doreşte ca „nişte bezmetici” să spele creierul copiilor. El a considerat ca cel mai important lucru includerea în constituţie a priorităţii legislaţiei naţionale faţă de legile internaţionale în chestiuni etice, morale şi naţionale.

Robert Fico a indicat: ar dori să vadă consolidarea cooperării regionale în timpul preşedinţiei ungare a grupului V4 şi a recomandat cooperarea în primul rând în domeniul siguranţei aprovizionării cu energie. El a subliniat că nimeni nu poate impune unei ţări de unde să-şi procure petrolul sau gazul natural.

El şi-a exprimat acordul cu Viktor Orbán şi în privinţa faptului că planul politic şi ideologic de a ne izola complet de petrolul şi gazul rusesc ar dăuna nu numai Slovaciei şi Ungariei, ci întregii Europe.

Premierul şi-a exprimat aprecierea faţă de Viktor Orbán pentru modul în care a gestionat migraţia ilegală, menţionând că Bruxelles, în loc să-i mulţumească pentru eforturile sale, îl atacă şi îl umileşte. El a considerat importantă lupta împotriva migraţiei ilegale şi respingerea cotelor de migranţi.

Referindu-se la războiul din Ucraina, el a spus că în Uniunea Europeană există doar doi prim-miniştri care vorbesc despre pace, „unul dintre ei este cu siguranţă Viktor Orbán”.

La sfârşitul discursului său, Robert Fico şi-a exprimat dorinţa ca în viitor podul Maria Valeria să fie doar reparat şi să nu mai fie distrus niciodată, apoi a promis că, în ciuda situaţiei dificile a Slovaciei, va încerca să găsească resurse financiare pentru a construi un nou pod în amonte de podul Maria Valeria.

Puntea de legătură între insula Prímás al oraşului Esztergom şi oraşul slovac Štúrovo, podul Maria Valeria a fost inaugurat la 28 septembrie 1895 şi numit după arhiducesa Maria Valeria, mezina împăratului Franz Joseph I şi a împărătesei Elisabeth.

Podul a fost aruncat în aer de două ori: prima dată pe 22 iulie 1919 de legionarii cehoslovaci, care au distrus capătul dinspre Štúrovo, această porţiune fiind ulterior înlocuită cu o pasarelă temporară. A doua oară, pe 26 decembrie 1944, trupele germane în retragere au aruncat în aer segmentul dintre cele patru piloni centrali ai podului.

După aceasta, podul nu a fost restaurat timp de decenii, aşa că localnicii l-au numit podul ciuntit. În cele din urmă, în 1999 s-a ajuns la un acord interguvernamental privind reconstrucţia podului. Construcţia finalizată a fost inaugurată la 11 octombrie 2001 de către prim-ministrul slovac Mikuláš Dzurinda, prim-ministrul ungar Viktor Orbán şi Günter Verheugen, pe atunci comisar european pentru extindere.

Cele două oraşe au sărbătorit cea de-a 130-a aniversare a podului cu o serie de evenimente timp de trei zile.