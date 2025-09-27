Reţeaua mobilă 5G va fi disponibilă în toate zonele populate din Ungaria

Budapesta, sâmbătă, 27 septembrie 2025 (MTI) - Prin programul "Gigabit Ungaria", în valoare de 85 de miliarde de forinţi (217,2 de milioane de euro), toate zonele populate din Ungaria vor avea acces la internetul gigabit şi conectivitatea mobilă 5G - a anunţat sâmbătă secretarul de stat pentru infocomunicaţii din cadrul Ministerului Energiei (EM) într-o postare pe o reţea de socializare.

Károly Balázs Solymár a explicat că internetul rapid şi disponibil în permanenţă a devenit la fel de important ca apa potabilă sau reţeaua electrică. Internetul cu viteză gigabit este deja disponibil în marile oraşe, în oferta a doi sau trei furnizori, însă locuitorii din multe aşezări mai mici sunt încă nevoiţi să se mulţumească cu conexiuni mai lente şi cu dese intermitenţe – a spus el.

Secretarul de stat a anunţat că programul „Gigabit Ungaria”, lansat în luna august anul acesta, va face accesibil internetul de viteză gigabit în fiecare casă, datorită tehnologiei optice de ultimă generaţie.

Beneficiind de un buget de 85 de miliarde de forinţi din Programul Operaţional de Reînnoire Digitală Plus (DIMOP Plusz), cel puţin 300 000 de gospodării şi întreprinderi ungare vor avea acces la internetul de mare viteză, completând cele 500 000 de puncte finale care vor amenajate de către furnizorii de telecomunicaţii fără subvenţie – a explicat el.

Conform declaraţiei sale, programul va fi implementat în mai multe etape până la sfârşitul anului 2028. În prima etapă, care s-a încheiat la 26 august, au fost primite 109 aplicaţii, în valoare de peste 59 de miliarde de forinţi (150,7 de milioane de euro). recent a fost deschisă a doua fază a licitaţiei la care se aşteaptă un interes similar – a spus el.

Politicianul a subliniat: o reţea optică modernă, accesibilă tuturor cu şanse egale, este o condiţie prealabilă fundamentală a suveranităţii digitale.

„Nimeni nu poate rămâne pe dinafară!” – a afirmat el.