Viktor Orbán: Avem de-a face cu un scandal provocat de ştiri false (Partea I)

Budapesta, vineri, 26 septembrie 2025 (MTI) - Avem de-a face cu un scandal provocat de ştiri false legate de Strada Szőlő, unde se află o închisoare, mai precis un centru educativ sau de detenţie pentru minori, al cărui director practica proxenetismul, dar acest lucru nu are nicio legătură cu minorii de sex bărbătesc reţinuţi sau deţinuţi în instituţie - a afirmat vineri premierul Viktor Orbán în cadrul emisiunii Bună dimineaţa, Ungaria! a postului public Radio Kossuth, în legătură cu evenimentele de la şcoala de corecţie din strada Szőlő.

Viktor Orbán a precizat: „Membrii guvernului sunt cu toţii nevinovaţi, onoarea fiecărui ministru este de necontestat. Ei nu pot fi asociaţi cu o asemenea infracţiune, iar cel care îi asociază totuşi astfel, va trebui să suporte consecinţele, care vor fi consecinţe juridice grave”.

Într-o reţea complexă, care cuprinde probabil şi filiere străine şi care trebuie identificată acum, s-a început fabricarea unei ştiri false potrivit căreia în instituţie s-au săvârşit infracţiuni de natură pedofilă, iar cu legăturile infractorilor ajung până la guvern – a explicat el.

Prim-ministrul a continuat spunând că problema este extrem de severă, deoarece infracţiunile de natură pedofilă sunt cele mai grave în civilizaţia noastră, „locul pedofililor este în închisoare, căci pedeapsa cu moartea a fost abolită; nu îi putem tăia în patru bucăţi, deşi aceasta ar fi probabil soluţia optimă”.

El a precizat că dacă cineva acuză fără temei o altă persoană de comiterea unei infracţiuni de natură pedofilă, comite şi el o infracţiune gravă. Fapta este gravă chiar şi în cazul acuzării unui simplu cetăţean; iar dacă cel acuzat este deţinătorul unei funcţii publice, cum ar fi un ministru, un ofiţer de poliţie sau al armatei, gravitatea faptei este dublă – a adăugat Viktor Orbán.

Şeful guvernului maghiar a afirmat următoarele: dacă prin acuzarea unei persoane de o infracţiune de natură pedofilă se urmăreşte obţinerea demiterii acestuia, discreditarea poliţiei, atacarea administraţiei publice, demisia/demiterea unui ministru sau căderea guvernului, gravitatea infracţiunii este triplă.

(se va continua)