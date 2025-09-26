Viktor Orbán: Avem de-a face cu un scandal provocat de ştiri false (Partea I)

Viktor Orbán a precizat: „Membrii guvernului sunt cu toţii nevinovaţi, onoarea fiecărui ministru este de necontestat. Ei nu pot fi asociaţi cu o asemenea infracţiune, iar cel care îi asociază totuşi astfel, va trebui să suporte consecinţele, care vor fi consecinţe juridice grave”.
Într-o reţea complexă, care cuprinde probabil şi filiere străine şi care trebuie identificată acum, s-a început fabricarea unei ştiri false potrivit căreia în instituţie s-au săvârşit infracţiuni de natură pedofilă, iar cu legăturile infractorilor ajung până la guvern – a explicat el.
Prim-ministrul a continuat spunând că problema este extrem de severă, deoarece infracţiunile de natură pedofilă sunt cele mai grave în civilizaţia noastră, „locul pedofililor este în închisoare, căci pedeapsa cu moartea a fost abolită; nu îi putem tăia în patru bucăţi, deşi aceasta ar fi probabil soluţia optimă”.
El a precizat că dacă cineva acuză fără temei o altă persoană de comiterea unei infracţiuni de natură pedofilă, comite şi el o infracţiune gravă. Fapta este gravă chiar şi în cazul acuzării unui simplu cetăţean; iar dacă cel acuzat este deţinătorul unei funcţii publice, cum ar fi un ministru, un ofiţer de poliţie sau al armatei, gravitatea faptei este dublă – a adăugat Viktor Orbán.
Şeful guvernului maghiar a afirmat următoarele: dacă prin acuzarea unei persoane de o infracţiune de natură pedofilă se urmăreşte obţinerea demiterii acestuia, discreditarea poliţiei, atacarea administraţiei publice, demisia/demiterea unui ministru sau căderea guvernului, gravitatea infracţiunii este triplă.
(se va continua)