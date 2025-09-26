Viktor Orbán: Avem de-a face cu un scandal provocat de ştiri false (Partea a II-a)

Viktor Orbán a anunţat că, în cadrul şedinţei de miercuri, guvernul a decis catalogarea organizaţiei Antifa ca fiind teroristă. A relatat că se va întocmi o listă naţională pe care vor fi incluse organizaţiile teroriste şi că se vor lua cele mai severe măsuri împotriva acestora. El a afirmat, totodată, că guvernul trebuie să ofere un exemplu pentru a asigura că acţiunile, precum şi intenţiile declarate, referitoare la violenţă sau ilegalităţi, vor atrage consecinţe legale şi nu vor rămâne nepedepsite.

Fiind întrebat de existenţa unor alternative la resursele de energie ruseşti, Viktor Orbán a răspuns că, dacă Ungaria ar suspenda achiziţiile de ţiţei şi gaze naturale ruseşti, economia maghiară s-ar contracta imediat cu 4 procente, iar sute de mii de familii ar fi ruinate în câteva clipe. În acest caz, s-ar produce o lipsă parţială a resurselor energie; iar preţul celor disponibile s-ar multiplica, ceea ce înseamnă că familiile maghiare ar trebui să plătească cu sute de mii de forinţi (mii de lei) mai mult.

El a adăugat că, deocamdată, nimeni nu poate indica o conductă care ar putea aproviziona ţara – cu excepţia celor construite în perioada comunistă şi a celor instalate în direcţie sudică de către Ungaria, în ultimii 10 ani.

Prim-ministrul a semnalat că a discutat despre această chestiune cu preşedintele american, căruia i-a spus că şi raportul Fondului Monetar Internaţional (FMI) privind starea economiei maghiare a constatat că, dacă Ungaria nu ar mai obţine ţiţei şi gaze naturale ruseşti, performanţa ei economică ar scădea imediat, „într-un minut”, cu 4%.

Fiind întrebat dacă preşedintele american a acceptat aceste argumente, Viktor Orbán a răspuns că America este o ţară mare, iar Ungaria o ţară mai mică; dar ambele sunt suverane şi „nu este nevoie ca vreuna dintre ele să accepte argumentele celeilalte”.

„America are argumente şi interese proprii, la fel şi Ungaria. Avem o singură sarcină: să le expunem şi să le apărăm în mod clar. Iar dacă suntem în relaţii bune sau chiar prieteni, atunci le ascultăm pe acestea. Ulterior, fiecare procedează conform voinţei proprii” – a afirmat prim-ministrul.

El a atras atenţia că Ungaria nu are voie să se comporte astfel, încât să dea impresia că cineva dinafară i-ar putea spune guvernului ungar ce să facă. Îi ascultăm pe toţi cu calm, cu luciditate şi răspundem tuturor cu calm; iar apoi acţionăm în concordanţă cu interesul maghiarilor – a conchis Viktor Orbán.