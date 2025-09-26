Viktor Orbán: Avem de-a face cu un scandal provocat de ştiri false (Partea a II-a)

Fiind întrebat de existenţa unor alternative la resursele de energie ruseşti, Viktor Orbán a răspuns că, dacă Ungaria ar suspenda achiziţiile de ţiţei şi gaze naturale ruseşti, economia maghiară s-ar contracta imediat cu 4 procente, iar sute de mii de familii ar fi ruinate în câteva clipe. În acest caz, s-ar produce o lipsă parţială a resurselor energie; iar preţul celor disponibile s-ar multiplica, ceea ce înseamnă că familiile maghiare ar trebui să plătească cu sute de mii de forinţi (mii de lei) mai mult.
El a adăugat că, deocamdată, nimeni nu poate indica o conductă care ar putea aproviziona ţara – cu excepţia celor construite în perioada comunistă şi a celor instalate în direcţie sudică de către Ungaria, în ultimii 10 ani.
Prim-ministrul a semnalat că a discutat despre această chestiune cu preşedintele american, căruia i-a spus că şi raportul Fondului Monetar Internaţional (FMI) privind starea economiei maghiare a constatat că, dacă Ungaria nu ar mai obţine ţiţei şi gaze naturale ruseşti, performanţa ei economică ar scădea imediat, „într-un minut”, cu 4%.
Fiind întrebat dacă preşedintele american a acceptat aceste argumente, Viktor Orbán a răspuns că America este o ţară mare, iar Ungaria o ţară mai mică; dar ambele sunt suverane şi „nu este nevoie ca vreuna dintre ele să accepte argumentele celeilalte”.
„America are argumente şi interese proprii, la fel şi Ungaria. Avem o singură sarcină: să le expunem şi să le apărăm în mod clar. Iar dacă suntem în relaţii bune sau chiar prieteni, atunci le ascultăm pe acestea. Ulterior, fiecare procedează conform voinţei proprii” – a afirmat prim-ministrul.
El a atras atenţia că Ungaria nu are voie să se comporte astfel, încât să dea impresia că cineva dinafară i-ar putea spune guvernului ungar ce să facă. Îi ascultăm pe toţi cu calm, cu luciditate şi răspundem tuturor cu calm; iar apoi acţionăm în concordanţă cu interesul maghiarilor – a conchis Viktor Orbán.