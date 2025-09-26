Budapesta, vineri, 26 septembrie 2025 (MTI) - Începând cu 1 octombrie, mamele cu trei copii din Ungaria vor fi şi ele scutite de impozitul pe venit, iar din ianuarie anul viitor măsura va fi extinsă şi la mamele cu doi copii - a declarat subsecretarul de stat responsabil pentru familii din cadrul Ministerului Culturii şi Inovării, în emisiunea de vineri dimineaţa a canalul de ştiri M1 a televiziunii publice.

Attila Beneda a subliniat că această facilitate vizează, începând cu luna octombrie, 250 000 de mame, care vor putea păstra în medie 109 000 de forinţi (279 de euro), iar odată cu intrarea în vigoare a sistemului în ianuarie, numărul beneficiarelor va creşte la un milion.

Măsura se aplică tuturor tipurilor de venituri salariale – a subliniat subsecretarul de stat, care a explicat: odată cu scutirea de impozitul pe venit şi dublarea alocaţiei familiale, o familie cu trei copii va economisi până la 3,5 milioane de forinţi (8957 de euro), o sumă foarte consistentă.

Attila Beneda a precizat principalele criterii: să ai trei copii şi să fii eligibil pentru alocaţia familială. Mama poate solicita scutirea în luna octombrie, atât de la angajatorul ei, cât şi de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Vamală, şi va putea beneficia de aceasta deja începând din noiembrie. Cei care vor omite acest lucru din orice motiv, pot solicita acest drept în declaraţia fiscală anuală, în acest caz vor primi scutirea retroactiv, sub forma unei sume unice – a adăugat el.

Subsecretarul de stat a declarat că legislaţia relevantă este în deplină conformitate cu reglementările în vigoare înainte de 1999, adică orice persoană care are trei copii, care a crescut trei copii, chiar dacă aceştia sunt deja adulţi, are dreptul la scutirea de impozitul pe venit, atâta timp cât are un venit din muncă.