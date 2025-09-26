În Ungaria, numărul oaspeţilor a depăşit în luna august cu 5,2%, iar numărul nopţilor de cazare a cu 3,1% cifrele înregistrate cu un an în urmă

Budapesta, vineri, 26 septembrie 2025 (MTI) - În august 2025, aproape 2,8 milioane de oaspeţi au petrecut 7,3 milioane de nopţi de cazare în unităţile turistice (comerciale, private şi altele). Numărul oaspeţilor a fost cu 5,2% mai mare, iar cel al nopţilor de cazare cu 3,1% mai mare faţă de aceeaşi perioadă cu un an în urmă - a raportat vineri Oficiul Central de Statistică din Ungaria (KSH).

Pe baza datelor ajustate sezonier, numărul oaspeţilor a crescut cu 7,9%, iar numărul de nopţi de cazare cu 4,6% faţă de august 2024. 65% dintre oaspeţi au fost cazaţi în unităţi comerciale, unde numărul lor a crescut cu 5,3% faţă de anul precedent. Unităţile de cazare private şi de alt tip au înregistrat cu 4,8% mai mulţi oaspeţi comparativ cu aceeaşi perioadă.

Numărul oaspeţilor interni a fost cu 1,0% mai mare, în timp ce numărul nopţilor de cazare petrecute de aceştia a fost cu 1,0% mai mic decât în aceeaşi lună a anului precedent. Pe baza datelor ajustate sezonier, numărul oaspeţilor interni a crescut cu 0,3%, în timp ce numărul nopţilor petrecute de aceştia a scăzut cu 2,6% faţă de august 2024.

Numărul oaspeţilor străini a crescut cu 10%, iar numărul nopţilor petrecute de aceştia a crescut cu 8,4% faţă de aceeaşi lună a anului precedent. Pe baza datelor ajustate sezonier, numărul oaspeţilor străini a crescut cu 12%, iar numărul de nopţi petrecute de aceştia a crescut cu 10% faţă de august 2024.

Conform datelor KSH, oaspeţii au fost primiţi în 38 583 de unităţi de cazare turistică în total, dintre care 3 009 comerciale şi 35 574 private şi de alt tip. Dintre unităţile de cazare comerciale, 1022 de hoteluri şi 1178 de pensiuni au fost deschise parţial sau pe toată durata lunii august.

Raportul a evidenţiat că veniturile brute totale ale unităţilor de cazare turistică au însumat 160,9 miliarde de forinţi (411,7 de milioane de euro), cu 14% mai mult decât în anul precedent, la preţurile curente.

Între ianuarie şi august 2025, unităţile de cazare turistică au înregistrat o creştere a numărului de oaspeţi cu 6,2%, totalizând aproape 13,5 milioane. Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, numărul oaspeţilor interni în unităţile de cazare turistică a crescut cu 1,9%, iar cel al oaspeţilor străini cu 11% (6,8 milioane, respectiv 6,6 milioane).