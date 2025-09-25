România şi Janne Teller vor fi invitaţii de onoare ai ediţiei din acest an a Festivalului Internaţional al Cărţii de la Budapesta

Budapesta, joi, 25 septembrie 2025 (MTI) - România va fi ţara invitată de onoare, iar scriitoarea daneză Janne Teller invitata de onoare a celei de-a 30-a ediţii a Festivalului Internaţional al Cărţii de la Budapesta, la care vor fi prezenţi 162 de expozanţi, un număr record, iar publicul va putea participa la 118 de programe şi la peste 300 de sesiuni de autografe în perioada 2–5 octombrie, la Centrul Bálna din Budapesta.

Janne Teller, o autoare reputată a literaturii daneze contemporane, va primi Marele Premiu al Budapestei, premiul literar al capitalei, în timp ce Ministerul Culturii din România, în cooperare cu Institutul Cultural Român din Budapesta, va prezenta diversitatea literaturii române contemporane într-un pavilion special şi prin intermediul unei varietăţi de programe – a declarat Katalin Gál, preşedinta Asociaţiei Editorilor şi Difuzorilor de Carte din Ungaria (MKKE), organizatoarea evenimentului, în cadrul unei conferinţe de presă joi, la Budapesta.

Ea a adăugat: anul trecut, oaspetele de onoare a fost Franţa, iar succesul programului a determinat Institutul Francez din Budapesta să instituie un nou premiu pentru traducere, cu scopul de a încuraja tânăra generaţie de traducători să traducă din franceză în maghiară. La deschiderea festivalului, Matthieu Berton, directorul Institutului Francez, va anunţa lansarea concursului şi va prezenta membrii juriului care vor selecta câştigătorul din 2026.

Preşedinta a reamintit că festivalul s-a desfăşurat în parcul Millenáris timp de 20 de ani, în acest an însă publicul este aşteptat la Centrul Bálna, iar ceremonia de deschidere va avea loc la Centrul Muzical din Budapesta. Katalin Gál a vorbit şi despre interesul remarcabil pentru cultura cărţii maghiare, în ciuda faptului că „numeroase legi care afectează şi domeniul cărţii reprezintă un obstacol serios în calea evoluţiei”. Ea a menţionat, de asemenea, că MKKE nu a primit niciun sprijin din partea statului pentru organizarea festivalului, deşi este vorba de un eveniment de rang internaţional care este şi costisitor.

Ioana Anghel, directoarea Institutului Cultural Român din Budapesta, a declarat că este o mare onoare pentru România să fie invitată de onoare. Ea a subliniat: acest lucru reprezintă deschiderea unor noi dialoguri şi noi platforme pentru cele două ţări, precum şi o oportunitate oferită cititorilor maghiari şi internaţionali să cunoască mai bine literatura românească contemporană.

După cum a spus, în zilele următoare, se vor prezenta publicului peste treizeci de scriitori români, precum şi traducători literari, editori, artişti vizuali şi artişti ai spectacolului, care vor încerca să creeze un dialog între ţări prin intermediul culturii. Printre alţii, vor fi prezenţi Ioana Pârvulescu, Radu Vancu, Alex Donovici, Stejărel Olaru, Alexandru Vakulovski, Gabriela Adameşteanu, Péter Demény, Filip Florian, Ioan T. Morar, Moni Stănilă şi Andrei Dósa.

Gabriella Sinka, directoare de marketing la Editura Scolar, a declarat despre Marele Premiu Budapesta că este unul dintre cele mai prestigioase premii ale scenei literare ungare, acordat în fiecare an unui autor a cărui operă este importantă şi relevantă atât din punct de vedere literar, cât şi din cel al discursului public. „Ambele caracteristici se regăsesc la Janne Teller, deoarece operele sale abordează probleme etice şi morale serioase” – a subliniat ea, adăugând: particularitatea autoarei este faptul că, deşi ridică multe întrebări în operele sale, nu oferă răspunsuri, lăsând cititorului libertatea de a judeca fiecare situaţie, deciziile sau parcursul personajelor.