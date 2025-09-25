Péter Szijjártó pentru CNN: Cota Ungariei din totalul exporturilor ruseşti de petrol reprezintă doar 2,2%

Budapesta, joi, 25 septembrie 2025 (MTI) - Cota Ungariei din totalul exporturilor de petrol rusesc este de 2,2%, ceea ce înseamnă că restul de 97,8% este achiziţionat de alte ţări, ceea ce pune în evidenţă şi ipocrizia ţărilor din Europa de Vest – a declarat Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior la New York, miercuri (ora locală).

Potrivit unui comunicat emis de minister, în interviul acordat CNN ministrul a calificat ţările din Europa de Vest ca fiind ipocrite, deoarece afirmă că au încetat să mai importe petrol rusesc, în timp ce continuă să o facă, deşi nu în mod direct, ci în secret.

„Cota Ungariei din totalul exporturilor de petrol rusesc reprezintă 2,2%, ceea ce înseamnă că restul de 97,8% este cumpărat de alţii” – a subliniat el.

El a explicat în continuare că Ungaria, fiind o ţară fără ieşire la mare, depinde în mare măsură de sursele de energie ruseşti, deoarece celălalt oleoduct, care trece prin Croaţia, nu poate în prezent să aprovizioneze în totalitate Ungaria şi Slovacia vecină.

Răspunzând la întrebarea reporterului, Péter Szijjártó a spus că nu este surprins de faptul că Donald Trump aşteaptă măsuri suplimentare din partea Europei în ceea ce priveşte războiul din Ucraina, întrucât preşedintele american a câştigat alegerile promiţând că va pune interesele ţării sale pe primul plan.

El a subliniat: Statele Unite rămân un aliat de încredere şi forţa principală a NATO. „Aşteptarea preşedintelui Trump ca europenii să facă mai mult este, în opinia mea, complet justificabil din punctul său de vedere” – a spus el.

Ministrul a calificat drept inacceptabilă încălcarea de către Rusia a spaţiului aerian al statelor membre NATO şi a avertizat că fiecare astfel de incident creşte riscul unei escaladări, ceea ce este deosebit de periculos pentru Europa Centrală.

„De aceea spunem că singura soluţie este încetarea conflictului, deoarece până când acest lucru nu se va întâmpla, în fiecare zi există riscul escaladării. Iar ceea ce trebuie să evităm cu orice preţ este confruntarea directă între statele membre NATO şi Rusia” – a subliniat el.

Deşi a considerat că doborârea avioanelor ruseşti care au încălcat spaţiul aerian ar putea duce la o tragedie, el a reiterat că încălcarea spaţiului aerian al unui stat membru NATO este inacceptabilă, ceea ce ar putea duce la represalii, de aceea ar fi mai bine ca acest lucru să nu se întâmple deloc.

Ministrul a apărat în cele din urmă starea democraţiei din Ungaria, subliniind că guvernul este la putere de cincisprezece ani deoarece poporul este mulţumit de prestaţia lui.

El a afirmat că ungurii sunt un popor iubitor de libertate, prin urmare, dacă un guvern de orice culoare ar restricţiona libertăţile lor, atât guvernul, cât şi partidul respectiv şi-ar încheia cariera în scurt timp.