Au început Zilele Culturale Maghiare din Timişoara

Timişoara/Bucureşti, joi, 25 septembrie 2025 (MTI) - Instituţiile de învăţământ maghiare din Timişoara şi comunităţile sale maghiare active şi auto-organizate transmit mesajul că maghiarii din Banat vor să trăiască şi vor trăi - a declarat miercuri, la Timişoara, subsecretarul de stat pentru politica naţională din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, la gala de deschidere a celei de-a 10-a ediţii a Zilelor Culturale Maghiare din Timişoara (ZCMT).

Péter Szilágyi a reamintit că evenimentul a început acum zece ani ca un program de sfârşit de săptămână, „astăzi însă prezintă cele mai bune manifestări ale culturii maghiare în 14 locaţii, pe parcursul a cinci zile”. El a spus: datorită atmosferei primitoare din Timişoara, maghiarii se pot simţi ca acasă în clădirile, pieţele şi străzile acestui oraş istoric.

Politicianul a subliniat: trecutul naţiunii maghiare este profund înrădăcinat în acest oraş, care era reşedinţă regală deja în 1303, în timpul domniei lui Carol Robert, fiind primul oraş maghiar care a primit un blazon de la Ludovic cel Mare în 1365. Ioan de Hunedoara şi-a construit un castel aici, iar János Bolyai a anunţat tot aici crearea geometriei neeuclidiene, în 1823 – a înşirat el.

„Cu toate acestea, astăzi ne aflăm aici pentru că Timişoara nu are doar un trecut, ci şi un prezent glorios, şi suntem încrezători că va avea un viitor glorios. Locuitorii Timişoarei şi comunitatea maghiară din Banat au muncit cu sârguinţă în ultimii ani pentru a asigura acest lucru” – a spus Péter Szilágyi.

El a reamintit că, în ultimii ani, au fost puse în aplicare o serie de iniţiative care servesc la dăinuirea comunităţii maghiare din Banat şi la consolidarea identităţii acesteia. Ca exemplu, el a menţionat consolidarea sistemului de învăţământ în limba maternă, care va fi extins cu o nouă grădiniţă la începutul anului viitor, iar Colegiul Bolyai János oferă studenţilor un program unic de dezvoltare a talentelor.

Potrivit lui Péter Szilágyi, viaţa maghiară înfloreşte în Timişoara prin teatrul maghiar şi mass-media în limba maghiară, prin viaţa asociativă şi religioasă, comunitatea fiind consolidată şi prin Zilele Culturale Maghiare, organizate din 2016 de Asociaţia Bastion – Várbástya Egyesület.

„Aceste zile prezintă tradiţiile, dar şi speranţele noastre, demonstrează valorile comune şi solidaritatea noastră” – a declarat subsecretarul de stat pentru politică naţională.

În calitate de gazdă, Péter Tamás, preşedintele Asociaţiei Bastion şi consul onorific al Ungariei, a urat bun venit publicului la gala ediţiei jubiliare a ZCMT, organizată în sala mare a Operei Naţionale din Timişoara. El a numit Zilele Culturale Maghiare o sărbătoare a bucuriei, a reuniunii, a puterii comunităţii şi le-a reamintit maghiarilor din oraş că nimeni nu poate susţine şcolile, grădiniţele, teatrele şi bisericile maghiare, decât ei înşişi.

Primarul Dominic Fritz a vorbit despre multilingvismul ca valoare importantă a Timişoarei, diferitele comunităţi etnice fiind deschise pentru a învăţa limbile celorlalte, deoarece astfel limba nu creează bariere între ele, ci le îmbogăţeşte. El i-a încurajat pe maghiarii din Timişoara, inclusiv pe cei care trăiesc în familii mixte, să cultive şi să folosească limba lor maternă şi le-a mulţumit membrilor comunităţii pentru solidaritatea exemplară de care au dat dovadă în timpul alegerilor prezidenţiale, când, în opinia sa, valorile reprezentate de Timişoara au fost puse în pericol.

La gala de deschidere de miercuri seara a sărbătorii maghiarilor din Banat, programată pentru ultimul weekend din septembrie, Koszika (Krisztina Koszorús) şi Trioul Péter Sárik au interpretat o producţie muzicală specială care a combinat cântece populare maghiare, melodii balcanice, jazz şi compoziţii proprii. ZCMT oferă celor interesaţi programe care servesc la consolidarea identităţii şi a sentimentului de acasă a maghiarilor, prezentând totodată valorile comunităţii maghiare şi celorlalte naţionalităţi. Manifestările se desfăşoară până duminică seara, în centrul oraşului.

În Piaţa Operei vor avea loc gala tradiţională de dansuri populare, concertele de muzică uşoară, parada păstrătorilor tradiţiilor şi o procesiune cu torţe, precum şi spectacole de jonglerii cu steaguri şi cu foc.