Budapesta, miercuri, 24 septembrie 2025 (MTI) - Poliţia va dispune ridicarea taxiurilor care obstrucţionează traficul pe artera Andrássy út şi a înaintat deja denunţuri penale având ca obiect contravenţii împotriva legii circulaţiei - a anunţat miercuri Inspectoratul General de Poliţie al Capitalei Budapesta (BRFK) pe site-ul police.hu.

Potrivit informării, organizaţiile taximetriştilor au anunţat două mitinguri care urmau a fi organizate miercuri, pe raza teritorială a Capitalei Budapesta: unul pe Városház utca şi unul în Hősök tere.

Autorităţile au luat la cunoştinţă ambele mitinguri, dar – spre deosebire de conţinutul notificărilor înaintate – participanţii au încetinit traficul pe Podul Margit. În consecinţă, poliţia a demarat măsurile necesare pentru a asigura fluiditatea circulaţiei.

Informarea publicată de organele de ordine precizează că două taxiuri au fost ridicate, până în prezent, de pe artera Andrássy út, iar şoferii acestora au fost denunţaţi pentru contravenţii împotriva legii circulaţiei. În cazul taximetriştilor aflaţi pe Podul Margit, în opt cazuri au fost înaintate denunţuri penale, iar în şase cazuri au fost aplicate amenzi la faţa locului.

BRFK a precizat, de asemenea, că fluiditatea circulaţiei a fost restabilită în toate locaţiile.