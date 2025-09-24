Péter Szijjártó: Ungaria va susţine întotdeauna cooperarea dintre Est şi Vest

Budapesta, miercuri, 24 septembrie 2025 (MTI) – Ungaria va susţine întotdeauna cooperarea dintre Est şi Vest, deoarece exemplul acestei ţări demonstrează în mod clar beneficiile şi oportunităţile imense pe care le oferă respectiva cooperare – a precizat marţi (ora locală), la New York, ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó.

Potrivit comunicatului Ministerului Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, şeful diplomaţiei maghiare a afirmat în cadrul unei reuniuni la nivel înalt dedicate Iniţiativei pentru Dezvoltare Globală că umanitatea parcurge acum o eră a primejdiilor – cea mai tensionată perioadă din politica mondială de la Războiul Rece încoace –; iar conflictele actuale prefigurează, din păcate şi fără excepţie, o nouă formare a blocurilor. El a explicat următoarele: în trecut, divizarea lumii în blocuri a provocat Ungariei pierderi foarte grave; prin urmare, în locul formării blocurilor, interesul naţional al ţării ar fi revenirea la ordinea mondială bazată pe conectivitate, ceea ce ar implica fundamentarea cooperării globale din nou pe respect reciproc şi avantaje reciproce.

Ulterior, el a relevat că practicarea cooperării civilizate între Est şi Vest ar îmbunătăţi într-o măsură semnificativă situaţia securităţii în lume, ceea ce ar fi valabil în special pentru Europa Centrală.

În formularea lui Péter Szijjártó: „Noi, maghiarii, ne străduim să oferim un exemplu bun. Noi, maghiarii, am devenit recent punctul de întâlnire dintre Est şi Vest; iar, pe baza strategiei noastre numite neutralitate economică, asigurăm mediul sigur şi stabil necesar cooperării dintre economiile orientale şi occidentale”.

El a menţionat, de asemenea, faptul că, deşi principalul executant în cazul extinderii centralei nucleare de la Paks este o companie rusească, la acest proiect lucrează şi companii germane, respectiv franceze.

„Aşadar, în ceea ce priveşte Ungaria, cooperarea extrem de fructuoasă dintre Germania şi China în domeniul industriei automobilelor şi cooperarea extrem de fructuoasă dintre Rusia, Germania şi Franţa în domeniul energiei nucleare demonstrează într-un mod foarte clar că practicarea cooperării civilizate între Est şi Vest oferă beneficii şi oportunităţi imense” – a relevat ministrul.

„Prin urmare, Ungaria va aduce întotdeauna argumente în favoarea cooperării şi conectivităţii dintre Orient şi Occident. Vom susţine întotdeauna că fundamentul cooperării internaţionale este raţionalitatea şi vom dezaproba întotdeauna ridicarea barierelor artificiale în calea cooperării internaţionale” – a adăugat Péter Szijjártó.