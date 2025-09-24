Loránt Vincze: Trebuie să păstrăm limbile minoritare ca pe nişte comori

Bruxelles, miercuri, 24 septembrie 2025 (MTI) - Limbile minoritare şi regionale sunt comori pe care trebuie să le păstrăm pentru generaţiile viitoare - a afirmat miercuri la Bruxelles Loránt Vincze, europarlamentar din partea Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR).

În cadrul conferinţei organizate cu prilejul Zilei Europene a Limbilor de către Grupul de Lucru al Parlamentului European pentru Minorităţile Naţionale, Loránt Vincze a punctat că în vederea păstrării limbilor minoritare, accesul la învăţământul în limba maternă trebuie asigurat deja de la o vârstă fragedă. Prezenţa limbilor minoritare în viaţa publică şi privată trebuie consolidată, fortificată; în plus, trebuie asigurat locul limbilor minoritare şi în viitorul digital al Europei.

În formularea europarlamentarului: „Dorim ca oamenii să nu se ruşineze sau să nu se simtă dezavantajaţi, ci să fie mândri când îşi folosesc propria limbă pe stradă, la şcoală, la locul de muncă sau în spaţiul online”.

El a precizat că în Europa există peste 60 de limbi regionale şi minoritare, vorbite de 40-50 de milioane de persoane.

A explicat că, deşi s-au înregistrat progrese, diversitatea lingvistică a Europei rămâne în continuare fragilă şi necesită protecţie mai fermă. În lumina unui sondaj Eurobarometru recent, majoritatea cetăţenilor europeni sunt în favoarea unor asemenea măsuri. Deci este rândul Uniunii Europene să facă paşii necesari înfăptuirii acestui deziderat – a atras atenţia Loránt Vincze.

Multilingvismul nu reprezintă o cheltuială, ci o investiţie în viitorul democratic al culturii şi economiei europene – a conchis europarlamentarul.