Demonstraţia taximetriştilor din Budapesta

Budapesta, miercuri, 24 septembrie 2025 (MTI) – Şoferii de taxi demonstrează de miercuri dimineaţă în faţa Primăriei Generale a Capitalei Budapesta şi în Piaţa Eroilor în vederea obţinerii unor condiţii de muncă mai favorabile.

Norbert Váczi, copreşedintele Asociaţiei Taximetriştilor din Capitala Budapesta, a relatat reprezentanţilor presei sosiţi în faţa Primăriei Generale a Capitalei Budapesta că organizaţiile din breaslă negociază cu autorităţile capitalei de aproape un an. Ele au solicitat ajustarea tarifelor de taximetrie la situaţia economică actuală, cu alte cuvinte: creşterea tarifelor şi indexarea anuală automată a acestora. De asemenea, au cerut reglementarea numărului taximetriştilor, adică limitarea efectivului la cel existent şi eliminarea transportului ilegal de persoane.

Reprezentantul breslei a explicat următoarele: ei se aşteaptă ca dezbaterea de către Consiliul General al Capitalei Budapesta a amendamentelor la dispoziţia privind taximetriştii să aibă loc miercuri; însă modificările propuse nu includ doleanţele organizaţiilor şoferilor de taxi, ci doar prevederi care le îngreunează condiţiile de lucru, cum ar fi introducerea unui sistem de punctaje mai sever.

Organizaţia taximetriştilor solicită retragerea proiectului şi începerea unor negocieri de fond. Până când nu se va da curs acestor doleanţe, demonstraţiile vor continua – a informat Norbert Váczi.

El a adăugat că reprezentanţii taximetriştilor vor participa personal la şedinţa de miercuri a Consiliului General al Capitalei Budapesta.

Potrivit informaţiilor furnizate de organizatori, câteva sute de taxiuri au format coloane pe străzile din jurul Pieţei Eroilor şi Primăriei Generale a Capitalei Budapesta.