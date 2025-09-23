Viktor Orbán: Cincizeci de mii de locuri de muncă vor fi create în Câmpia Ungară datorită noilor fabrici

Lőkösháza/Budapesta, marţi, 23 septembrie 2025 (MTI) - Datorită noilor fabrici, în perioada următoare vor fi create cincizeci de mii de noi locuri de muncă în Câmpia Ungară - a declarat, marţi, prim-ministrul ungar la ceremonia de predare a tronsonului de cale ferată dintre Békéscsaba şi Lőkösháza. Viktor Orbán a mai spus că dezvoltările odată finalizate vor scurta cu cinci ore durata călătoriei de la Budapesta la Braşov.

Premierul a afirmat că Fidesz-KDNP este singura comunitate politică din Ungaria care are un program pentru Câmpia Ungară. El a detaliat: întreaga autostradă M44, care leagă judeţul Békés de reţeaua de autostrăzi din Ungaria, va fi finalizată în acest an. Drumul expres M47 între Békéscsaba şi Debrecen se află în faza de proiectare, iar M4 este în curs de construcţie între Szolnok şi Kisújszállás, până la Berettyóújfalu, de unde se poate ajunge deja la graniţă pe patru benzi – a explicat el.

El a adăugat că, pe lângă tronsonul de cale ferată de 30 de kilometri finalizat acum, se construieşte următoarea linie ferată între Szeged şi Kiskunfélegyháza. Sunt în construcţie trei autostrăzi şi trei căi ferate, incluzând linia ferată Budapesta-Belgrad – a rezumat prim-ministrul, menţionând că linia recepţionată acum va permite trenurilor să circule cu o viteză de 160 km/h, în loc de 100 km/h, cum era până acum.

Premierul a spus că şi în România se construieşte tronsonul care duce până la Braşov, iar atunci când toţi vor fi finalizat lucrările pe care şi le-au asumat, călătoria de la Budapesta la Braşov, adică până la poalele Carpaţilor, se va scurta cu cinci ore.

El a arătat că Lőkösháza, Sudul Câmpia Marii Câmpii şi judeţul Békés au o problemă majoră sub forma frontierelor naţionale trasate acum mai bine de o sută de ani, ceea ce este evident la capătul gării Lőkösháza.

Viktor Orbán a spus: în urmă cu 105 ani, maghiarii au fost condamnaţi să „rămână îngheţaţi pe loc” când Ungaria şi judeţul Békés au fost separate de regiunea care se întinde până la poalele Carpaţilor, privându-i astfel de circulaţia naturală care umplea de viaţă această zonă.

În legătură cu capitolul programului Câmpiei Ungare privitor la crearea de locuri de muncă, prim-ministrul a reamintit anunţul făcut săptămâna trecută de Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior, potrivit căruia guvernul ungar va sprijini cu 49 de miliarde de forinţi (126 de milioane de euro) o investiţie de 280 de miliarde de forinţi (719,5 de milioane de euro) a companiei Vulcan Shield Global din Singapore, care va construi o fabrică şi va crea 2500 de locuri de muncă la Békéscsaba.

El a continuat spunând: liderul opoziţiei responsabil pentru politica economică a afirmat că guvernul acordă prea mulţi bani întreprinderilor. Dacă nu am fi acordat aceste 49 de miliarde de forinţi, nu s-ar crea 2500 de locuri de muncă la Békéscsaba, nu ar fi creat niciunul – a subliniat el, adăugând: „Airbus este deja prezent la Gyula”, la Kecskemét va fi predată în curând a doua mare fabrică Mercedes, în timp ce BYD pune în funcţiune la Szeged o fabrică care angajează câteva mii de persoane, iar vineri va fi inaugurată la Debrecen fabrica BMW.

El a declarat: datorită noilor fabrici construite în regiune, în perioada următoare vor fi create în total aproximativ 50 000 de noi posturi, incluzând atât locurile de muncă directe, cât şi pe cele indirecte.

El a atras atenţia asupra faptului că se pregăteşte crearea aşa-numitei regiuni economice „Békéscsaba-Debrecen-Salonta” în următorii cincisprezece ani. Guvernul ungar depune eforturi pentru a se asigura că „maghiarii vor putea trăi în sfârşit în pace şi siguranţă, în prosperitate continuă şi cu încredere în viitor” – a subliniat el.

Potrivit prefectului judeţului, Árpád Takács, de la epoca dualismului încoace nu a avut loc niciodată o dezvoltare în domeniul transporturilor ca cea din ultimii ani, iar investiţia reprezintă, de asemenea, unificarea naţională cu zona Partium. Investiţia a fost realizată cu ajutorul unei finanţări de 186,219 miliarde de forinţi (478,5 de milioane de euro) din partea Uniunii Europene, în cadrul PNRR al Ungariei.