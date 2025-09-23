Péter Szijjártó: Spre deosebire de majoritatea statelor membre ale UE, Ungaria doreşte să utilizeze Adunarea Generală a ONU pentru a promova pacea

Budapest, 2025. szeptember 23., kedd (MTI) - Budapesta, marţi, 23 septembrie 2025 (MTI) - Spre deosebire de majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană, Ungaria nu intenţionează să utilizeze Adunarea Generală a ONU din această săptămână pentru a răspândi narativa Bruxelles-ului privind războiul din Ucraina, ci mai degrabă pentru a promova cauza păcii - a declarat Péter Szijjártó, ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului exterior la New York, luni seara, ora locală.

Potrivit comunicatului remis de MAE ungar marţi, ministrul a relatat despre prima zi a Adunării Generale a ONU, spunând că, din păcate, a reieşit clar încă o dată faptul că colegii săi din Uniunea Europeană nu doresc să folosească această săptămână pentru a crea pace şi pentru a redeschide canalele diplomatice, ci continuă să lucreze la răspândirea narativei lor războinice.

„Ca de obicei, Bruxelles a dat instrucţii săptămâni de-a rândul cu privire la ceea ce trebuie spus aici. S-au distribuit elemente de comunicare şi tipare de negociere colegilor noştri europeni. Ei ştiu deja foarte bine că nu are rost să-mi dea astfel de lucruri, deoarece, în calitate de ministru de externe al unei ţări suverane, nu negociez conform narativei de la Bruxelles şi nu recit aici tipare de comunicare concepute la Bruxelles, ci reprezint interesul naţional” – a declarat ministrul.

„Şi, spre deosebire de majoritatea colegilor noştri europeni, Ungaria intenţionează să utilizeze această Adunare Generală a ONU pentru a sprijini cauza păcii” – a adăugat el. Péter Szijjártó a subliniat că guvernul ungar va sprijini orice iniţiativă care promovează pacea şi va respinge orice iniţiativă care i se împotriveşte.

„Ministrul de externe al Indiei a fost, de asemenea, prezent la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene, iar europenii au putut învăţa multe de la el, deoarece a vorbit despre problemele legate de aprovizionarea cu energie din propria sa perspectivă, în acelaşi mod în care noi o facem de obicei din perspectiva Ungariei. El a subliniat şi a clarificat tuturor că problema aprovizionării cu energie nu este o problemă politică sau ideologică, ci o simplă chestiune fizică, precizând totodată că trebuie luate măsuri care pot asigura ca India şi toate ţările lumii să beneficieze de o aprovizionare cu energie sigură şi accesibilă” – a relatat ministrul.

„Aşadar, mă bucur că astăzi colegii noştri europeni au putut să audă un punct de vedere din Asia în ceea ce priveşte pericolul abordării aprovizionării cu energie din perspectivă politică şi ideologică” – a remarcat el.