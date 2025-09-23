Ministru ungar: Ar fi dezavantajos dacă Comisia Europeană ar condiţiona şi plata fondurilor agricole de criterii politice

Bruxelles, marţi, 23 septembrie 2025 (MTI) - Ar fi extrem de grav şi dezavantajos dacă Comisia Europeană ar condiţiona şi plata fondurilor agricole de criterii politice, în bugetul UE pe şapte ani după 2027, deoarece acest lucru ar avea efecte negative asupra Ungariei şi a mai multor ţări - a declarat marţi, la Bruxelles, ministrul ungar al agriculturii, István Nagy.

După reuniunea de două zile a miniştrilor agriculturii din statele membre, István Nagy a declarat jurnaliştilor ungari: Comisia Europeană nu înţelege modul în care lucrează fermierii. Nu înţelege efectele planului bugetar pe şapte ani pentru perioada de după 2027, pe care vrea să-l impună comunităţii agricole – a explicat el.

Miza dezbaterii este modul în care vor fi distribuite resursele disponibile: cea mai mare parte a banilor va merge în Ucraina sau va rămâne aici, în Uniunea Europeană – a explicat ministrul.

El a spus că se doreşte o reformă radicală a bugetului, a întregii structuri şi a punerii în aplicare a politicii agricole comune care „şi-a dovedit eficienţa”, ceea ce – a subliniat el – va avea consecinţe grave. Conform planului bugetar pe termen lung al UE, fermierii ungari ar primi cu 20% mai puţine fonduri decât în prezent. Combinat cu efectele inflaţiei, rezultatul ar fi „şi mai grav, şi mai negativ” – a arătat István Nagy.

El a adăugat: Comisia Europeană nu ţine cont nici de faptul că structura plăţii sprijinului pe bază de suprafaţă este complet diferită de cea a sprijinului pentru investiţii, de exemplu. În opinia sa, acesta din urmă este şi el negativ, deoarece ar „pune în concurenţă” obiective politice. Deciziile dificile ar fi transferate de la Bruxelles la nivelul ţărilor membre, pentru ca acestea să discute dacă vor utiliza fondurile pentru a ajuta regiunile defavorizate să recupereze decalajul sau pentru a finanţa subvenţiile agricole – a explicat el.

Astfel de măsuri nu pot fi permise – a afirmat István Nagy, exprimându-şi speranţa că mesajul va ajunge la Comisia Europeană şi că aceasta va înţelege cât de important este să reprezinte interesele fermierilor europeni.

El a declarat: scopul restructurării bugetului politicii agricole comune este de a ascunde faptul că bugetul va fi mai mic şi că se doreşte realocarea fondurilor UE Ucrainei, pentru a finanţa dezvoltările din această ţară.

Măsurile vor ajuta Ucraina să devină membră a Uniunii Europene cât mai curând posibil, fără nicio pregătire – a afirmat ministrul agriculturii, citându-l pe fostul ministru de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, care a declarat: dacă Ucraina va fi admisă în starea ei actuală, acest lucru va însemna sfârşitul Uniunii Europene.

Agricultura şi industria alimentară din Ucraina nu sunt pregătite să se conformeze normelor Uniunii Europene – a arătat ministrul. „Am dori ca liderii Uniunii Europene, inclusiv Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, să audă aceste cuvinte şi să înceapă să apere interesele Uniunii Europene, deoarece ne-am pierdut competitivitatea, ne-am pierdut viziunea despre viitor şi nu vrem să ne compromitem şi securitatea ca urmare a politicii iresponsabile de la Bruxelles” – a spus el.

István Nagy a mai declarat: atât acordul de liber schimb planificat cu Ucraina, cât şi cel încheiat cu ţările din America de Sud (Mercosur) pot avea un impact negativ şi pot prezenta riscuri pentru agricultura ungară, precum şi pentru pieţele interne ale Uniunii Europene. „Vom continua să menţinem frontierele închise faţă de Ucraina şi le vom menţine închise până când se va ajunge la un acord acceptabil pentru Ungaria, sigur, previzibil pe termen lung şi durabil” – a pecizat ministrul agriculturii în declaraţia sa.